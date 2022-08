Ezra Miller anuncia que ha comenzado a tratar sus problemas de salud mental tras las últimas polémicas

Tras varias polémicas en los últimos meses, entre las que se encuentra una acusación por robo y allanamiento de morada, Ezra Miller, de 29 años, ha reconocido que no está pasando por uno de sus mejores momentos de salud. "Habiendo pasado recientemente por un momento de intensa crisis, ahora entiendo que estoy sufriendo complejos problemas de salud mental y he comenzado un tratamiento en curso", ha reconocido el actor en una declaración escrita a la revista Variety. Además, el intérprete de The Flash ha pedido disculpas por las últimas actitudes que le han conducido a protagonizar los principales titulares de los medios internacionales: "Quiero pedir disculpas a todos los que he alarmado y molestado con mi comportamiento pasado. Me comprometo a hacer el trabajo necesario para volver a una etapa sana, segura y productiva de mi vida".

El actor interpretó al personaje de DC Comics en La Liga de la Justicia y su posterior fichaje como el tenebroso mago Credence Barebone en la saga Animales Fantásticos y dónde encontrarlos le lanzó a la fama internacional. Y aunque 2022 debía ser su año, sus papeles se han visto eclipsados por su mal comportamiento fuera de la pantalla grande, lo que ha preocupado a sus amigos, sus representantes e incluso Warner Bros, el estudio que produce algunas de las películas donde es protagonista. De hecho, el entorno cercano de Ezra se ha mostrado muy preocupado por su salud mental, que ha estado empeorando rápidamente. Además, hace unas semanas, sus seres queridos declararon en Inside que el intérprete estuvo caminando por las calles armado y con un chaleco antibalas por su miedo al FBI y al Ku Klux Klan, por lo que habría perdido el contacto con la realidad.

Entre las últimas polémicas del actor se encuentran que hace unos días fue demandado por robar en una casa en el Estado de Vermont (Estados Unidos). Según el informe policial que publicó también Variety, los agentes descubrieron que el actor se había llevado varias botellas de alcohol del lugar de los hechos mientras los propietarios no estaban presentes. Pero no solo eso, tras recoger las declaraciones pertinentes y ver los vídeos de las cámaras de seguridad, se dictaminó que se habían encontrado pruebas suficientes para acusar al intérprete de The Flash de un delito de robo en una vivienda desocupada.

A ese delito, además de ser acusado de desorden público y acoso en Hawai y de haber estado acogiendo a una mujer y sus tres hijos menores de edad en una granja de marihuana sin licencia en Stamford (Vermont), el actor suma que en abril de 2020 una admiradora se puso a bailar con él en un bar de Islandia y Ezra la agarró del cuello y forcejeó con ella hasta tirarla al suelo. Un incidente que marcó ya un antes y un despúes en la imagen del intérprete.