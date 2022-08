La actuación sorpresa con la que Jennifer Lopez sorprendió a Ben Affleck en plena boda

La segunda boda de Jennifer Lopez y Ben Affleck, que se casaban por segunda vez un mes después de darse el ‘si quiero’ en una ceremonia íntima en Las Vegas, ha conseguido cumplir el sueño de la pareja, que eligió la propiedad del actor en Hampton Island, Georgia, donde, hace casi dos décadas pensaban contraer matrimonio. Después de que la novia publicara una foto de su exclusivo vestido, poco a poco vamos conociendo mas detalles, como que la cantante sorprendió a su marido con lo que mejor sabe hacer: le dedicó una actuación en medio de la ceremonia según informa TMZ.

En el vídeo revelado por la fuente citada anteriormente, podemos ver a JLo cantando una canción inédita y bailando acompañada de sus bailarines de confianza. “Puedo sentir la pasión… Todavía estoy enamorada de ti”, canta la artista mientras se mueve con el precioso vestido de novia que le deja la espalda al descubierto. Después la canción contaba con un estribillo que parecía ser un mash-up del éxito de Sean Paul y Shaha I’m still in love with you boy. Durante toda la actuación, Affleck permaneció en el centro observando a su mujer con una gran sonrisa en la cara.

Pero la interprete no fue la única que se atrevió a “subirse al escenario”. Según cuenta Us Weekly, Ben también quiso participar en la celebración y elaboró un apasionado discurso donde expresaba el gran amor que siente por Jennifer y sus hijos: “los niños son la bendición y el regalo que sucedió por no casarnos antes, y es la prueba de que todo sucede por una razón”, explicaba el actor. Ben tiene tres hijos de su relación anterior con Jennifer Garner: Violet, de 16 años, Seraphine de 13 y Samuel de 10. Por otro lado Jennifer es la madre de loss gemelos Emme y Maximilian, de 14 años, fruto de su relación con Marc Anthony.

La boda fue espectacular y la pareja demostró que, a veces, las segundas oportunidades si son buenas. Jlo lució tres vestidos diferentes, todos de Ralph Lauren, y Ben un traje de chaqueta clásico blanco con una pajarita negra también del diseñador estadounidense. Actualmente se encuentran viviendo la luna de miel, que ha comenzado en el Lago de Como, en Italia, donde han visitado la casa de sus amigos George y Amal Clooney.