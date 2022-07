Amber Heard da un nuevo paso para intentar cambiar el resultado del juicio de Johnny Depp

Para Amber Heard, el juicio que durante seis semanas la enfrentó con Johnny Depp y que fue retransmitido en directo sigue siendo un caso abierto. Un nuevo capítulo de esta batalla ha comenzado con el último movimiento realizado por el equipo legal de la intérprete. Según recoge Daily Mail, los abogados han presentado este mismo jueves una notificación de apelación en el condado de Fairfax (Virginia), un trámite que llega una semana después de que a la actriz se le negara la posibilidad de volver a celebrarse el proceso. Cabe recordar que hace dos meses, la Justicia falló a favor del protagonista de Piratas del Caribe al considerar que probó todos los elementos de difamación. Así, dictaminó que su exmuer tendría que pagarle 14 millones de euros y a la vez él tendría que indemizarla con cerca de dos millones.

VER GALERÍA

-La emoción de Violeta Mangriñán a pocos días de conocer a su hija Gala

-La razón por la que Alejandro Speitzer se ha instalado en Madrid tras su ruptura con Shannon de Lima

"Creemos que el tribunal cometió errores que impidieron un veredicto justo y equitativo de acuerdo con la Primera Enmienda. Por lo tanto, estamos apelando el veredicto. Si bien nos damos cuenta de que la presentación de hoy encenderá las hogueras de Twitter, hay pasos que debemos tomar para garantizar tanto la equidad como la justicia", ha contado un portavoz de Amber a TMZ. Con sus palabras parece ser consciente de que este paso puede volver a desatar la guerra que hubo fuera de los tribunales entre los fans de Johnny y los de Amber. Un juicio paralelo que marcó este mediático proceso que sigue generando un gran interés ya que parece estar lejos de acabar aunque haya ya sentencia.

La intérprete de Aquaman, mediante sus abogados, pidió anteriormente a la jueza Penny Azcarate que declarara nulo el juicio. ¿El motivo? Aseguran que uno de los cinco hombres que componían el jurado, del que además formaban parte dos mujeres, participó en el proceso cuando en realidad la citación no era para él sino para su padre, llamado igual y residente en el mismo domicilio. La magistrada denegó la moción al considerar que no había prueba de fraude o mala conducta por parte del miembro del jurado y que el veredicto debía mantenerse. También señaló que las dos partes habían participado en el interrogatorio y aceptaron a los miembros del jurado al inicio del proceso. "El debido proceso fue garantizado y proporcionado a todas las partes en este litigio", aseguró.

-Habla la persona que ha casado a Jennifer Lopez y Ben Affleck: 'Creo que están hechos el uno para el otro'

Amber, que dijo sentirse "humillada y con el corazón roto" tras saber que la justicia no le ha dado la razón, no puede hacer frente al pago que le han impuesto. Es precisamente este punto uno de los principales motivos de su apelación. Durante el proceso dijo que no había abonado los siete millones de dólares que prometió donar a causas benéficas tras su divorcio porque su ex la había demandado por 50 millones. También dijo que había ganado en total 3 millones de dólares (más de 2.800.000 euros) por formar parte de las películas de Aquaman, más bonus por lo recaudado en taquilla. Al margen de esos datos que ella misma facilitó, se conocen poquísimos detalles sobre su situación financiera.

Depp, centrado en su carrera

Mientras, Johnny Depp ha iniciado una nueva etapa tras el juicio. Actualmente está centrado en la gira por Europa con Jeff Beck y cuenta con el apoyo de su abogada, Camille Vasquez, que fue a verle a un show en Praga junto a su pareja y otros miembros de su equipo legal. Antes de un concierto en Italia, era fotografiado con una mujer pelirroja y saltaban las alarmas sobre una posible nueva ilusión. Por el momento, parece que se trata solo de una relación laboral y que es una persona que le está ayudando a perfeccionar su francés para el rodaje de La Favorite, película de Netflix en la que se meterá en la piel del rey Luis XV. Además, ha vendido una colección de NFT por unos 800.000 euros, que ha donado a las organizaciones benéficas que Amber prometió ayudar.

VER GALERÍA