Las vacaciones de ensueño de Lucía Villalón y su familia antes de su nuevo reto profesional

No ha sido un año fácil para Lucía Villalón, pero, desde la pasada primavera, la vida le sonríe. La comunicadora cántabra está exultante, y no es para menos, pues tras atravesar temporadas difíciles, miedos, preocupaciones e impotencia a causa de los problemas de salud de su hijo Diego, todo parece haberse solucionado con éxito. Si el pasado mes de mayo anunciaba emocionada que su pequeño, que fue diagnosticado de gastrosquisis desde antes incluso de su nacimiento, estaba "perfecto" y su intestino funcionaba como debía, este verano ha sido el momento perfecto para celebrar su recuperación en familia. La periodista está disfrutando de unos días de ensueño junto a su marido, el futbolista Gonzalo Melero, y su niño, unas jornadas de descanso que preceden al nuevo reto profesional en el que se sumergerá en nueve días exactos.

El mes de agosto promete estar repleto de alegrías y fuertes emociones para Lucía, pues es entonces cuando soplará las velas de su 35º cumpleaños y las de la primera vuelta al sol de su primogénito, que vino al mundo el día 29 para convertirla en la mamá "más afortunada que existe". Pero, antes de que eso ocurra, la esposa del centrocampista en la U.D. Almería iniciará un reto laboral que le entusiasma especialmente: se ha unido a la familia de expertos del deporte en Movistar Plus+, donde se pondrá al frente de Deporte Plus+ a partir del sábado 12 de agosto. Se trata de un formato que se emitirá cada sábado y que ofrecerá la última hora de la información deportiva de la plataforma. "¡Vuelta al trabajo! Estoy feliz de contaros que ya soy nuevo miembro de la familia de Movistar Plus+", ha expresado visiblemente entusiasmada y "súper contenta" en su perfil social.

El aterrizaje de Lucía en el Estadio Infinito, un desafío que le emociona profundamente por ser una apasionada del deporte en todas sus facetas, en pleno agosto ha empujado a la joven a organizar sus vacaciones durante las semanas previas. Ya en junio se escapó junto a Melero a Ciudad del Cabo, donde recientemente han estado Tamara Falcó e Íñigo Onieva con motivo de su luna de miel. Allí disfrutaron de románticos momentos y vibrantes experiencias como el safari que realizaron o las playas de agua cristalina que visitaron, todo, antes de poner rumbo a Mozambique. Desde hace unos días el clan se encuentra en Marbella, aprovechando los días libres del jugador, que este mismo sábado disputará un encuentro amistoso en casa contra el Granada C.F..

Aunque no todo está siendo perfecto, pues Diego ha cogido una gastroenteritis, Lucía está exprimiendo al máximo estos "ratitos juntos", las altas temperaturas, los chapuzones en la piscina, las siestas, las risas, las visitas a Puerto Banús y los reencuentros con amigos y compañeros de equipo de su marido, como Chumi y su pareja, Alessandra Pini, con quienes han cenado esta misma noche. Sonrisas, felicidad que traspasa la pantalla y complicidad absoluta entre Lucía y sus dos hombres son los denominadores comunes de este breve periplo en el que, con toda seguridad, estará cargando pilas para su debut en el espacio de actualidad deportiva. "¡Vaya fichajazo! Muy de Movistar Plus+", ha escrito Melero bajo la publicación de Lucía en la que ha anunciado la buena nueva.

