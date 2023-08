La triple celebración de Lucía Villalón en su 'semana más feliz' tras comenzar su nuevo reto profesional

Lucía Villalón y Gonzalo Melero están viviendo una etapa mágica. En apenas unos días, su bebé cumplirá su primera vuelta al sol. Pero no solo eso, está a punto de cumplirse el primer año desde que hicieron las maletas rumbo a Almería, tras el fichaje del futbolista por el club Unión Deportiva Almería . A esto hay que sumarle que la periodista ha vuelto al trabajo. Ha comenzado su andadura como presentadora de Movistar Plus para formar parte de los fines de semana de Deporte Plus. Por si esto fuera poco, la pareja está festejando su primer aniversario como casados, tras un enlace civil y en secreto, tal y como confesó la periodista a ¡HOLA!.

La presentadora de televisión y el futbolista han celebrado su amor con una romántica velada en Cabo de Gata. Lucía ha compartido a través de su perfil público las imágenes de su cena. En ellas se ve a la periodista con un mono de color berenjena, abrazada a su chico, que luce unas bermudas de color crudo y una camisa verde. El lugar escogido para celebrar su aniversario ha sido un restaurante a pie de playa desde el que han podido disfrutar del atardecer. Junto a las instantáneas, le ha escrito estas preciosas palabras a su marido: "Solo le pido a la vida que no cambie, que no nos cambie, y que nos siga regalando días y días y días como los que tenemos juntos. Te quiero y quiero miles de años más así contigo".

Paseos cerca del mar y noches en vela: la nueva vida de Lucía Villalón en Almería

Incluso la propia periodista ha confesado a sus seguidores que "esta semana es una semana muy especial en el calendario porque hace un año pasaron cosas y estos días no dejo de pensarlas". Hace un año que Lucía y Gonzalo pasaron por el altar, tal y como ella misma desveló a ¡HOLA!: "Te voy a decir una cosa, casados estamos. Lo que no hicimos fue una boda religiosa ni hemos contado nada. Nos casamos el verano pasado. Lo hicimos un poco como legal, para tener todo organizado de manera legal antes de que naciese Diego y que no hubiese ningún problema. Fue civil". Durante esta entrevista también desveló que les gustaría celebrar su enlace: "Él y yo nos queremos casar por la Iglesia y que queremos hacer una boda , pero al final entre ponte bien y estate quieto. No tenemos fecha todavía, es una cosa que sabemos que queremos hacer pero nada. Imaginate, ahora con el niño para arriba y para abajo y todavía amoldándome".

Lucía Villalón comparte emocionada buenas noticias sobre el estado de salud de su hijo de 8 meses

Agosto es un mes repleto de alegrías y fuertes emociones para Lucía, ya que es cuando celebra su cumpleaños, celebra su aniversario y sopla las velas de la primera vuelta al sol de su primogénito, que vino al mundo el día 29 para convertirla en la mamá "más afortunada que existe". A esto hay que sumarle que desde el pasado sábado 12 de agosto, se ha puesto al frente de los deportes de Moviestar Plus+. Un nuevo formato que se emitirá cada fin de semana y que ofrecerá la última hora de la información deportiva de la plataforma. "¡Vuelta al trabajo! Estoy feliz de contaros que ya soy nuevo miembro de la familia de Movistar Plus+", expresaba visiblemente entusiasmada y "muy contenta" en su perfil social.

El accidentado primer día de trabajo de Lucía Villalón, ¡con aterrizaje de emergencia incluído!

Su mayor tesoro

La llegada de Diego fue un regalo para ellos, aunque nació luchando. Fue "el día más importante de mi vida", en palabras de la propia Lucía, que ha recordado cómo vivió el nacimiento de su primer hijo. "Querido Diego, hoy hace un mes del día que te conocimos en persona, ¡¡el día que empezaste a darnos una lección a todos!! Es durísimo verte así incluso cuado va pasando el tiempo... llevo llorando una hora viendo tus vídeos en la UCI de La Paz y viéndote ahora aquí, en casita conmigo dormidito... ¡Qué orgullosos estamos Gonzalo y yo de ti! ¡Y solo tienes un mes!", compartió en sus redes.

Paseos cerca del mar y noches en vela: la nueva vida de Lucía Villalón en Almería