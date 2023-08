El accidentado primer día de trabajo de Lucía Villalón, ¡con aterrizaje de emergencia incluído!

Una emocionante etapa ha comenzado para Lucía Villalón, que se ha incorporado el equipo de Movistar Plus para formar parte los fines de semana de Deporte Plus. La periodista contaba hace unos días que está muy ilusionada con este desafío, cuyo primer día ha sido muy diferente a lo que esperaba. Cuando la mañana de este miércoles ha cogido un vuelo en Almería, donde tiene fijada su residencia junto a Gonzalo Melero y su pequeño Diego, no imaginaba que este trayecto de poco más de una hora se alargaría por un aterrizaje de emergencia que ha modificado todos sus planes.

"Todo parecía ir bien esta mañana cuando salía de Almería rumbo a Madrid para mi primer día de trabajo. Pero en vez de llegar a Madrid aterrizamos de emergencia por 'algo relacionado con el combustible' en Albacete", ha comenzado a decir con gran sentido del humor tras el susto inicial. Lucía ha explicado que el aeropuerto de la ciudad manchega estaba semicerrado y no había personal de la aerolínea con la que volaban para poder solucionar la situación y llegar a la capital a tiempo. "Muchísima gente tenía vuelos de conexión. Y la mejor de todas: no había ni combustibles ni nadie que solucionase nada", ha relatado.

Finalmente, y tras correr por Albacete "a 2736281891 grados", Villalón ha encontrado la manera de llegar a los estudios de Movistar Plus para encontrarse con esos compañeros que a partir de ahora la acompañarán cada fin de semana para contar la actualidad deportiva. "Me han sacado la maleta del avión, he tenido que llamar a un taxi porque en el aeropuerto no había y corriendo a la estación de tren. Estoy intentando llegar a Madrid y preocupada por los que se han quedado colgados", ha reconocido.

Tras este accidentado viaje, ha comenzado ya sí una nueva aventura televisiva que se suma a su experiencia en DAZN, Univisión. Real Madrid TV, Antena 3 y BeIN Sports. Además, esta oportunidad llega tras un verano de ensueño en el que ha disfrutado de una escapada a África. Junto a su marido, que juega en el UD Almería, hizo un safari, recorrió Ciudad del Cabo y se relajó en las paradisíacas playas de Mozambique, en las que recargaron energía para iniciar un nuevo curso que llega lleno de emocionantes retos.

El primer cumpleaños de su niño

Este mes de agosto, Lucía tiene mucho que celebrar. Además de su nuevo trabajo, el día 29 cumple un año su hijo, que es un auténtico superviviente. Diego padecía gastrosquisis, un diagnóstico que conocieron durante los primeros meses de embarazo, y tuvo que ser operado a las pocas horas de llegar al mundo. Pero en estos doce meses no ha dejado de dar pasos al frente y actualmente es un niño sano, precioso y muy simpático. Tan encantados están Gonzalo y ella con la experiencia que no descartan convertirlo en hermano mayor, aunque la periodista reconoce que "si me vuelvo a quedar embarazada va a ser complicado, porque psicológicamente no lo he pasado bien".