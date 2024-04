Lucía Villalón espera su segundo bebé junto a Gonzalo Melero y elige una original manera de contárselo a su hijo

Desde que se convirtió en madre, Lucía Villalón tuvo claro que el pequeño Diego no sería hijo único. "No puedo privarle de tener un hermano o una hermana. Imposible", explicaba en ¡HOLA! Ese deseo está a punto de hacerse realidad ya que va a ampliar la bonita familia que ha formado al lado del futbolista Gonzalo Melero. Ha sido la propia periodista quien ha compartido la noticia. "¡¡SOOOORPRESAAA! Ampliamos la familia. Y no podemos estar más felices", ha dicho. Además, ha detalldo la original manera en la que comunicó la noticia en casa.

Su trabajo como presentadora en Movistar Plus+ le obliga a viajar con frecuencia ya que vive en Almería y la mayor parte de sus compromisos se desarrollan en Madrid. Hace un par de meses, en uno de esos regresos a casa, "les dije a Diego y Gonzalo que les había traído una sorpresa de uno de mis viajes.TOMA REGALITO". Lucía ha compartido las imágenes de ese momento en el que sacó del bolso un test de embarazo y se lo dio a su hijo, quien se puso a jugar ajeno a lo que significaba. Al ver la prueba, su marido no pudo contener la emoción. "¿Qué dices? ¿En serio?", decía el futbolista sin dejar de abrazarla.

Los mensajes de felicitación no se han hecho esperar. "Felicidades", ha dicho Irene Junquera; "Enhorabuena", ha puesto Marta Fernández, hermana de Rudy Fernández; "Enhorabuena", le ha escrito Paula Echevarría; "Enhorabuena familia. Os deseo lo mejor, además así Diego tiene hermano de travesuras", ha indicado Diego Matamoros. Otros amigos como Violeta Mangriñán, Daphne Cañizares y Claudia Collado se han sumado también a los buenos deseos para esta etapa que inician los Melero Villalón como familia de cuatro.

Lucía y el jugador del UD Almería van a multiplicar su alegría dos años después de su enlace, que se celebró en la más estricta intmidad tal y como ella misma contó en ¡HOLA!: "Lo hicimos un poco como legal, para tener todo organizado de manera legal antes de que naciese Diego y que no hubiese ningún problema. Fue civil". Su deseo es repetir esta unión ante la iglesia, pero aún no han encontrado la fecha perfecta para poder pasar por el altar. Lo que parece claro es que, sea cuando sea, en su enlace compartirán protagonismo con sus hijos, que son la mejor muestra de su amor.

Durante su boda también podrán brindar por el buen equipo que forman, como han demostrado en los mejores momentos y, sobre todo, en los peores.