El hijo de LeBron James, de 18 años, sufre un paro cardíaco

La familia de LeBron James atraviesa momentos de una gran preocupación pues el hijo mayor de la estrella de la NBA ha sufrido un paro cardíaco a los 18 años. Bronny James estaba entrenando con su equipo de la Universidad South California cuando tuvo el grave percance de salud del que, como se ha informado, afortunadamente parece estar fuera de peligro. Al parecer mientras seguía los entrenamientos empezó a notar molestias por lo que tuvo que abandonar las rutinas. Se confirmó después que había sufrido un paro cardíaco, lo que sin duda ha generado una intensa preocupación en sus allegados.

Un portavoz de los James explicó en un comunicado (reflejado por Page Six) que el joven se encuentra estable. “Mientras Bronny James estaba entrenando sufrió un paro cardíaco. El equipo médico trató a Bronny y le trasladó al hospital. Ahora su condición es estable y no sigue en la UCI. Pedimos respeto y privacidad para la familia y les actualizaremos la información a medida que esté disponible”. En el mismo documento, tanto LeBron como su esposa, Savannah James, dieron las gracias al equipo médico y deportivo de la universidad por su “increíble trabajo y dedicación” con el atleta. Se ha podido ver a su padre, de 38 años, a las puertas del hospital Cedars-Sinai en Los Ángeles, con el rostro tapado por una mascarilla. Una de las últimas veces que se pudo ver al jugador fue en la presentación de Messi como nuevo jugador del Inter de Miami.

Desde que se hizo público lo ocurrido han sido varios los rostros deportivos que han enviado mensajes de apoyo a la familia como Damar Hamlin, estrella de los Buffalo Bills, que también sufrió el mismo percance hace seis meses. El hermano de Bronny, Bryce, compartió una imagen en la que se les ve a ambos acompañada de un enorme corazón. No se conoce de momento cómo afectará lo ocurrido a la prometedora carrera deportiva del joven. Con el baloncesto en los genes, ha seguido los pasos de su padre en la cancha y de hecho la estrella tiene muy claro que en el futuro quiere compartir vestuario con su hijo en algún equipo de la liga profesional. “Mi último año será jugando con mi hijo. No me importa el dinero” ha dicho.

LeBron James se convirtió a principios de este año en el máximo anotador de la historia de la NBA tras superar la legendaria marca de Kareeem Abdul-Jabbar con 38.387 puntos. La estrella de Los Ángeles Lakers triunfa en lo profesional y en lo personal, pues está casado con Savannah Brinson, su novia de toda la vida, desde hace una década y tienen tres hijos: LeBron Bronny James Jr., que nació en octubre de 2004, Bryce Maximus, nacido en junio de 2007, y su hija Zhuri Nova, que vino al mundo en octubre de 2014. Los dos mayores han seguido los pasos de su padre en las canchas de baloncesto, mientras que la benjamina ha optado por adentrarse en el mundo de las redes sociales y ya tiene su canal de Youtube con solo siete años.