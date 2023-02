Conoce a la espectacular familia de LeBron James: casado y con tres hijos que siguen los pasos de su padre

Loading the player...

LeBron James ha hecho historia. Se convirtió este martes en el máximo anotador de la historia de la NBA tras superar la legendaria marca de Kareeem Abdul-Jabbar con 38.387 puntos. Ha sumado un éxito más a su espectacular carrera profesional pero no solo ha triunfado en su vida laboral, si no que también lo ha hecho en su vida personal. El deportista ha formado una maravillosa familia junto a su esposa, Savannah Brinson y sus tres hijos: LeBron “Bronny” James Jr, quien nació en 2004; Bryce Maximus, nacido en 2007; y su hija Zhuri Nova, quien nació en 2014. Sus hijos mayores han seguido los pasos de su padre y juegan diariamente al baloncesto pero la pequeñ de la casa prefiere ser influencer y con solo siete años tiene su propio canal de Youtube. Lebron ha formado una familia preciosa y sobre todo muy unida. ¿Quieres saber cuándo conoció LeBron a su mujer o cuáles son las pasiones de sus hijos? Dale al play y no te lo pierdas.

