Las contundentes palabras de Kiko Rivera 24 horas después de su delicada intervención

Kiko Rivera (39) se está recuperando del cateterismo al que fue sometido este lunes en el hospital Vithas de Sevilla para tratar sus problemas de corazón. El DJ ha confesado que, poco a poco, se va sintiendo más fresco y despierto, pero, sobre todo, está sumamente agradecido porque la vida le ha brindado una segunda oportunidad para seguir al lado de todos aquellos que quiere. "Todo salió bien y solo ha sido un susto después de la mala pinta que tenía todo. Debo tener alguien ahí arriba que me indica que todavía no es mi hora. Ahora toca cuidarme al máximo y seguir siendo feliz con los míos". Hay que recordar que este no es el único bache de salud que ha tenido que superar en los últimos tiempos, ya que el pasado mes de octubre fue ingresado de urgencia por un ictus, en 2021 fue intervenido por problemas digestivos derivados de una banda gástrica, y, además, padece diabetes y gota, lo que afecta a su movilidad.

Las primeras palabras de Kiko Rivera tras la operación de corazón a la que se ha sometido

El primogénito de Isabel Pantoja también ha querido dar las gracias a todos aquellos que le han mandado mensajes de cariño y se han preocupado por él en estos tiempos difíciles. Sin embargo, el intérprete de Chica loca ha expresado su gran malestar con Telecinco. En los últimos meses se dejó de mencionar al hijo de Paquirri en los programas de Mediaset, pero tras este susto, tanto en El Programa de Ana Rosa como en Así es la vida se ha hablado de su padecimiento coronario. Un gesto que no ha gustado nada a Kiko Rivera.

Los problemas de salud que arrastra Kiko Rivera desde hace años

Igualmente, Kiko ha declarado que no quiere saber nada de personas que ya no forman parte de su vida y que han vuelto a mostrar algún tipo de interés por él. Unas duras palabras que podrían ir dirigidas a su hermana pequeña, Isa Pantoja, que en la tertulia social de Ana Rosa Quintana detalló que aunque no tiene ningún tipo de relación con el DJ sí se mantenía informada de cualquier novedad a través de la intérprete de Marinero de Luces.

Los grandes apoyos de Kiko Rivera

Isabel Pantoja no se ha separado ni un solo segundo de su hijo, con el que parece haber arreglado sus diferencias tras varios años distanciados. Sobre la una del mediodía del lunes, se pudo ver a la artista llegar al centro médico con semblante serio y cubriendo su rostro con gafas de sol y mascarilla quirúrgica. De la misma manera, su prima Anabel Pantoja, con la que Kiko también ha tenido varios altibajos, se ha desplazado a la capital hispalense para visitarlo durante unas horas antes de continuar con sus compromisos profesionales con la agencia de representación de la influencer Dulceida.

Recordamos la 'guerra' entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera tras darse una tregua

Su otro pilar fundamental es su mujer, Irene Rosales, que estos días no ha parado de dedicarle palabras de aliento. “Te quiero, te quiero por encima de cualquier cosa. Te quiero en los momentos felices, te quiero en los momentos felices, pero, sobre todo, te quiero conmigo siempre. Eres fuerte papi y vamos a estar a tu lado siempre porque somos un equipo”, escribía haciendo referencia a sus dos hijas: Ana y Carlota, de siete y seis años respectivamente.