Paula Echevarría con sus dos hijos y su madre: tres generaciones unidas en sus 'vacaciones en casa'

Paula Echevarría está exultante. No puede ocultar su enorme felicidad cuando pisa su tierra, Candás en Gijón, porque tal y como ella misma ha escrito: "Candás es casa, es familia, es amigos de toda la vida, es recuerdos por donde quiera que paso, unos ya vividos y otros que se van creando a cada momento". La actriz ha hecho las maletas y ha viajado hasta sus raíces para disfrutar junto a su chico, Miguel Torres y sus dos hijos, Miki de dos años y Daniela de 14 años, de unos días en familia.

Sus orígenes para la protagonista de Ola de crímenes son muy importantes. En Asturias tiene a sus padres, a su hermano Luisma, a sus sobrinas y a sus amigos de toda la vida. Por lo que siempre que su trabajo se lo permite, se escapa a este paraíso natural para disfrutar y conectar con todo aquello que le hace feliz. A través de su perfil público está compartiendo los mejores momentos de sus vacaciones, como el cumpleaños de una de sus íntimas amigas, donde ha comido hamburguesas con una preciosa puesta de sol de fondo.

En las instantáneas que ha mostrado, podemos ver a una Paula despreocupada y con una enorme sonrisa. La jurado de Got Talent ha querido dejar claro lo importantes que son sus seres queridos para ella: "El equipo unido jamás será vencido". Quienes también son muy felices de pasar unos días en Asturias son sus hijos. A Miki y a Daniela les encanta reunirse con sus primas, Leire y Aitana, y sus tíos, a quien se comen a besos.

Tal y como se observa en las instantáneas, los padres de Paula se mueren de amor con sus nietos y se lo pasan genial con ellos. La intérprete también ha compartido los divertidos juegos del pequeño de la familia en la playa. Miki se ha bañado en el mar cantábrico junto a su padre, Miguel Torres, y juntos han construido varios castillos de arena. La pareja también ha aprovechado para degustar la comida típica de Asturias y han comido un delicioso y enorme cachopo con el que la protagonista de Velvet se ha fotografiado.

Paula, que acaba de cumplir 45 años, atraviesa un momento de plenitud. "A mí de pequeña me preguntaban qué quería ser de mayor y yo decía que mamá, porque es algo muy vocacional en mí. Y desde luego ha sido mejor de lo que me imaginaba", confesó en la pasada gala de los Premios Platino. Eso sí, confesó que era muy "cansado" porque "en casa tengo a una adolescente, que me está diciendo que si puede quedar el sábado con sus amigas, y a un pequeño que dice 'ma-ma-ma-ma' todo el rato".

Afortunadamente, tiene en casa al mejor compañero posible para conciliar. La intérprete, que forma parte del jurado de la nueva edición de Got Talent, aseguró que la clave para cuidar a Miki no era turnarse con Miguel Torres, sino remar los dos en la misma dirección. "Hay días que él tiene que dar más el callo que yo porque yo estoy haciendo otras cosas y otros días es al revés".