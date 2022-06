¡Ya anda! La simpática aparición del hijo de Paula Echevarría en su último posado

Paula Echevarría y Miguel Torres están encantados con su hijo Miki. El pequeño cumplió un año el pasado 11 de abril y ya ha comenzado a dar sus primeros pasos. El día de su bautizo, celebrado el 5 de junio, le vimos caminando de la mano de sus padres, pero ahora le hemos visto paseando completamente solo por el jardín de su casa. El niño se ha 'colado' en una sesión de fotos de su madre, lo que ha provocado las risas de la actriz y todos sus seguidores. "Si quieres ver al 'intruso' desliza", ha bromeado Paula mientras mostraba su nuevo 'look' y Miki andaba por el césped con gran independencia. "Me encanta tu vestido, pero me encanta más el chiquitín", ha dicho una de sus fans. "Que monada, ya camina solito", ha señalado otra. También se han dirigido al niño de manera muy cariñosa, diciendo que parecía un adorable "duendecillo".

El pequeño Miki se parece mucho a su padre, según ha contado la intérprete asturiana, y tiene un carácter que enamora a todos. "Es un niño lindísimo, no puede ser más simpático", aseguró su padrino, el coreógrafo Poty Castillo. Prueba de ello son estas fotos en las que aparece jugando con su madre. Risas, abrazos, besos... Paula es la mujer más feliz del mundo con su hijo y Miguel, al verles juntos, también. "Mi vida", publicó junto a este montaje.

Este verano promete ser muy divertido para la familia Torres Echevarría, aunque Paula tendrá que compaginar los días de desconexión con las grabaciones de Got Talent. La actriz, que el próximo 7 de agosto cumplirá 45 años, debuta como jurado en el programa y ya ha demostrado lo bien que se lleva con sus compañeros, sobre todo, con Edurne. Las dos han compartido un vídeo en el que bailan Te quedaste solo, el nuevo tema de la cantante de Operación Triunfo.

La actriz ha retomado su trabajo en televisión tras la pandemia y el nacimiento de Miki. Afortunadamente en casa tiene al mejor compañero de vida para conciliar, Miguel Torres. La intérprete aseguró que la clave para cuidar al niño no era turnarse con su pareja, sino remar los dos en la misma dirección. "Hay días que él tiene que dar más el callo que yo porque yo estoy haciendo otras cosas y otros días es al revés". Además, confesó cómo entendían la paternidad. "No se trata de consentir, es educar y querer".

La pareja atraviesa un momento de plenitud y no se plantea dar un paso más en su relación. "La verdad es que no. Los dos ya pasamos por ello y le damos la importancia justa al matrimonio. Una buena convivencia es la base de una relación duradera, no el matrimonio", dijo Paula con rotundidad.

