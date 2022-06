La 'inmensa felicidad' de Paula Echevarría y Miguel Torres en el bautizo de su hijo

Paula Echevarría y Miguel Torres siguen recopilando momentos para el recuerdo. El 11 de abril de 2021 vino al mundo su primer hijo en común y este domingo han celebrado el bautizo del pequeño Miki. "Hoy ha sido un día muy especial para nosotros", ha declarado la pareja junto a varias imágenes de la emotiva ceremonia. La felicidad que sienten la actriz y el comentarista deportivo es "inmensa" y no pueden estar más "orgullosos" del niño, que ya comienza a dar sus primeros pasos.

La intérprete asturiana, a la que pronto veremos como jurado de Got Talent, estaba radiante con un vestido blanco de mangas abullonadas y cuerpo bordado de flores y perlas, obra del español Fernando Claro. El estilismo de Paula, de insipración nupcial, era de lo más favorecedor y combinaba a la perfección con la decoración floral de la finca y la ropa del gran protagonista de la jornada, Miki, que está a punto de cumplir 14 meses. Miguel, por su parte, apostó por un elegante traje de chaqueta azul marino y chaleco gris.

Entre los invitados al bautizo se encontraban los familiares y amigos más cercanos de la pareja, como Alicia Hernández y su novio, Jordi Calvet; Natalia de la Vega, fundadora y directora de Tacha Beauty; Elena Hernández, de la agencia de comunicación Just Be, o la presentadora deportiva Carolina Alcázar.

Poty Castillo ejerció como padrino de Miki por expreso deseo de Daniella, la hija que Paula tuvo durante su matrimonio con David Bustamante. Esta foto demuestra la gran conexión que existe entre el niño y el coreógrafo. "Es un niño lindísimo, no puede ser más simpático. Es clavado al padre. Como son reguapos la madre y el padre pues el crío ha salido así. La llegada de un bebé a la casa es la mayor suerte", aseguró Poty hace unos meses. La madrina del pequeño fue Mónica, hermana de Miguel Torres, que ya se encuentra en la recta final de su embarazo.

A finales de marzo Paula confesó que tenía todo listo para el bautizo de Miki menos la fecha. "A este paso me va a llevar él a mí de la mano en vez de yo a él", dijo entre risas. La broma de la actriz finalmente se ha cumplido, pues el pequeño caminó de la mano de sus padres por una alfombra blanca hasta la pila donde fue bautizado.

Rumores de boda

Al ver las fotos los seguidores de Paula y Miguel pensaban que la pareja se había casado. "Parece una boda" y "queremos boda" son los mensajes que más se repiten en los perfiles de la pareja. Sin embargo, a juzgar por sus declraciones, no tienen intención de dar un paso más en su relación. "La verdad es que no. No nos lo planteamos. Los dos ya pasamos por ello y le damos la importancia justa al matrimonio. Una buena convivencia es la base de una relación duradera, no el matrimonio", dijo la actriz con rotundidad.