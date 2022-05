Paula Echevarría se emociona con esta bonita imagen de su padre y el pequeño Miki

Paula Echevarría adora a sus padres, Luis y Elena, que acaban de celebrar sus bodas de oro. La actriz contó hace un tiempo que siempre se ha sentido muy protegida por su familia. "Me han soltado para que vuele, me han acompañado en el viaje y me han recogido al caerme. Es la mayor fortuna de la vida", afirmó emocionada. Además, no puede estar más orgullosa del papel de sus padres como abuelos. Luis y Elena adoran a sus nietos, Daniella, que está a punto de cumplir 14 años, y Miki, de uno. Según ha contado Paula, son unos "superabuelos", de hecho, ha elegido esta significativa foto para felicitar a su padre por su cumpleaños. En ella aparece Luis con su nieto pequeño en brazos y su cara refleja una enorme alegría. "Feliz cumpleaños, güelito", ha publicado junto al hashtag "pasión de abuelo".

VER GALERÍA

La actriz, de 44 años, está disfrutando al máximo de su familia, especialmente, de sus dos hijos. "A mí de pequeña me preguntaban qué quería ser de mayor y yo decía que mamá, porque es algo muy vocacional en mí. Y desde luego ha sido mejor de lo que me imaginaba, aunque cansado. Yo en casa tengo a una adolescente, que me está diciendo que si puede quedar el sábado con sus amigas, y a un pequeño que dice 'ma-ma-ma-ma' todo el rato", declaró en la gala de los Premios Platino.

VER GALERÍA

Afortunadamente, Daniella es "una adolescente muy tranquila". "Pelea como todos los adolescentes. Pero, al final, lo que digan su padre (David Bustamante) y su madre va a misa", añadió. Miki, por su parte, está en una edad muy divertidad. Está dando sus primeros pasos y no para de jugar, como refleja esta divertida imagen. "Trabajando desde primera hora", publicó Paula al verle tan concentrado con su correpasillos.

VER GALERÍA

La protagonista de series como Velvet o Gran Reserva ya tiene fecha para volver a rodar. "Vuelvo el mes que viene, pero no puedo decir en qué. ¡Ya me veréis!", confirmó con una gran sonrisa. Lo que sigue en el aire es el bautizo de Miki. "A este paso me va a llevar él a mí de la mano en vez de yo a él", bromeó Paula. Eso sí, lo más importante lo tienen decidido. El padrino será Poty Castillo y la madrina será Mónica, la hermana de Miguel Torres, que, cuirosamente, está embarazada de su primer hijo.