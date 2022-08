Miki, el hijo de Paula Echevarría, demuestra con solo un año que ya es todo un asturiano

Este verano está siendo muy especial para Paula Echevarría y Miguel Torres. Su hijo, al que llaman cariñosamente Miki, se ha convertido en el gran protagonista de las vacaciones gracias a sus primeras veces. El niño, que ya tiene un año y cuatro meses, no para de crecer y sus padres están encantandos con sus avances. "Todo lo que vas descubriendo es como si también lo descubrieramos nosotros", dijeron al verle jugando en la piscina. Aseguraron que esta etapa estaba siendo "apasionante", pero al mismo tiempo reconocieron que era "agotador vivir la vida con un pequeño tan despierto y con tantas inquietudes".

- Paula Echevarría y David Bustamante, juntos de nuevo en el cumpleaños de su hija

VER GALERÍA

Tras su estancia en Marbella, la pareja puso rumbo a Candás, el pueblo asturiano de Paula, donde Miki sigue descubriendo el mundo. El pequeño ha probado por primera vez uno de los productos más típicos de la zona y parece que le ha gustado mucho. En esta foto le vemos con un 'bollu preñau' entre las manos. "Sorpresa", ha escrito la actriz, ya que debajo del pan se encuentra el chorizo, algo que provocó una enorme curiosidad en el niño.

VER GALERÍA

Según ha contado Paula, su hijo se parece mucho a Miguel Torres y tiene un carácter que enamora a todos, algo que ha corroborado su padrino, el coreógrafo Poty Castillo. "Es un niño lindísimo, no puede ser más simpático", desveló. Ahora, además, podemos añadir que el pequeño, a pesar de haber nacido en Madrid, es un asturiano de pro como su madre, que no puede ser más feliz en Candás, donde tiene a gran parte de la familia y a sus amigas de toda la vida.

VER GALERÍA

Paula, que acaba de cumplir 45 años, atraviesa un momento de plenitud. "A mí de pequeña me preguntaban qué quería ser de mayor y yo decía que mamá, porque es algo muy vocacional en mí. Y desde luego ha sido mejor de lo que me imaginaba", confesó en la pasada gala de los Premios Platino. Eso sí, confesó que era muy "cansado" porque "en casa tengo a una adolescente, que me está diciendo que si puede quedar el sábado con sus amigas, y a un pequeño que dice 'ma-ma-ma-ma' todo el rato".

VER GALERÍA

Afortunadamente, tiene en casa al mejor compañero posible para conciliar. La intérprete, que forma parte del jurado de la nueva edición de Got Talent, aseguró que la clave para cuidar a Miki no era turnarse con Miguel Torres, sino remar los dos en la misma dirección. "Hay días que él tiene que dar más el callo que yo porque yo estoy haciendo otras cosas y otros días es al revés".