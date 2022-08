No paran de llegarle felicitaciones y regalos El gran momento de Paula Echevarría en su 45 cumpleaños, con el amor incondicional de Miguel Torres y su hija Daniella La actriz, que está de celebración, recibe cariñosos mensajes de su pareja y su niña mientras pasan las vacaciones juntos en Marbella con el pequeño Miki

Paula Echevarría cumple este domingo 45 años en uno de los momentos más dulces de su vida, sin duda una etapa de plenitud en lo personal por muchos motivos y con nuevos retos en lo profesional que están por llegar. Está siendo este un día muy especial para la actriz, en el que no paran de llegarle felicitaciones y regalos por parte de todos aquellos que la quieren o admiran. Una de las primeras personas que ha mandado un mensaje a la intérprete asturiana era su hija Daniella Bustamante, quien compartía una bonita imagen de ambas juntas frente al mar bajo un precioso atardecer sobre la arena de la playa. La instantánea, donde aparece la protagonista de Velvet y Gran Rserva dando un cariñoso beso a su niña, va acompañada de unas tiernas palabras escritas por la jovencita. "Felicidades, mamá. Te quiero siempre", le decía a su progenitora con gran cariño. "¡Gracias, amor mío! ¡Yo sí que te quiero!", respondía Paula con emoción.

Como era de esperar, tampoco ha faltado en este día el esperado gesto de Miguel Torres hacia su chica, a la que considera "la alegría de nuestra vida y, por supuesto, la mejor mamá que podríamos tener", le ha dicho esta mañana. Junto a un entrañable collage de fotos pertenecientes al álbum familiar, el exfutbolista le decía a su pareja que "hoy y siempre te mereces todo lo mejor por lo especial que eres con todos los que te conocemos. Te queremos mucho", ha expresado. Entre esas románticas capturas que rescataba el actual colaborador de El chiringuito, está la que muestra el tatuaje que se hizo en el brazo con el nombre de Paula. La influencer y el que fuera jugador de Real Madrid o Málaga pasan en estos momentos las vacaciones en un lugar señalado para ellos, Marbella, donde en su día surgió la chispa del amor entre ambos. Con ellos está también, como no podía ser de otra forma, la persona que nació fruto de su relación que no es otro que su hijo Miki. Este es el segundo verano para el pequeño de dos años, que sigue haciendo las delicias tanto de sus papás como de su hermana Daniella.

Como decíamos, Paula Echevarría está recibiendo muchísimas muestras de aprecio en su 45 cumpleaños, y así lo comprobamos en la dedicatoria que le rinde la también actriz Toni Acosta: "Sabéis que ella es la más estilosa, positiva... y la que siempre nos inspira los looks. Pero, además, es la mejor amiga que puedes encontrar", ha subrayado. Marta Hazas, que trabajó con Paula durante un buen tiempo en la serie fenómeno Velvet, le deseaba a la homenajeada que siguiera "igual de disfrutona" que siempre... "y yo a tu lado compartiendo risas, vinos y aventuras", añadía continuación. Las felicitaciones han llegado igualmente por parte de los ex jugadores Iker Casillas o Fernando Sanz, y del coreógrafo Javier Castillo 'Poty', entre muchos otros. Incluso, el programa de televisión donde próximamente veremos debutar a Paula Echevarría se ha sumado a esta cascada de mensajes. Se trata de Got Talent, el show estelar de Telecinco donde la actriz se estrenará como jurado junto a otros nombres más experimentados en esta labor como son Risto Mejide, Edurne y Dani Martínez.

