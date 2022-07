El look '2 en 1' de Paula Echevarría con el kimono que se puede llevar también como un vestido

A lo largo de estas semanas de verano, Paula Echevarría ha dejado claro que la temporada de sol es perfecta para probar con tendencias llamativas que no se ven tanto el resto del año. Primero pudimos identificar el nuevo color preferido de la actriz, el naranja brillante por el que ha apostado en varios de sus estilismos de invitada. Después, demostró a golpe de look que hay vida más allá del estampado de flores, y ahora en su última imagen compartida en redes sociales se ha decantado por una alternativa al pareo para construir el look de playa más estiloso. Un diseño 2 en 1 cómodo y favorecedor.

La intérprete se encuentra de vacaciones en el sur de España, disfrutando de las playas andaluzas y aprovechando el tiempo libre para disfrutar de todo tipo de planes. Muy sonriente y con el pelo recogido en un moño para combatir el calor, la actriz ha desvelado el look 2 en 1 ideal para esas chicas que buscan prendas funcionales, versátiles y fáciles de llevar. Se trata de un kimono largo con estampado de flores. Una vez más, ha elegido el color naranja, una tonalidad aprobada sobre la pasarela por firmas como Versace o Prada y que además ayuda a potenciar al máximo el bronceado. El kimono incorpora flecos tanto en las mangas como en el bajo y pertenece a la firma Celia B.

Detrás de esta marca afincada en Oviedo está la asturiana Celia Bernardo, cuyos coloridos diseños se colaron en el vestuario de la última temporada de la serie de Netflix Sex Education. "La marca nace en 2012 cuando yo estaba viviendo en Shanghai, fui allí por trabajo, yo trabajaba en fast fashion pero llevaba años teniendo claro que quería hacer algo más personal y traducir mis valores y mi estética en algo más concreto.(...) Empecé diseñando las colecciones en el mercado asiático, en Tokio, en la Shanghai Fashion Week, y luego pasé a la moda estadounidense, conocí a una de las compradoras de Moda Operandi, que le encantó la colección, y así fue conseguí distribuir en Estados Unidos, que hoy es nuestro mercado principal", nos contó la diseñadora en una entrevista a Hola.com.

Debajo del kimono, Paula Echevarría lleva un bikini amarillo de Fetiche Suances formado por una parte superior sin tirantes y decorada con volantes, mismo detalle que se repite en la parte de abajo.

- Caftán, maxivestido, kimono... cuando las expertas hacen su maleta de vacaciones no faltan estas prendas

Una prenda 2 en 1

En el caso de Paula, ha preferido lucir el kimono como prenda protagonista de un look informal de marcado carácter veraniego, sin embargo este tipo de prendas ofrecen posibilidades casi ilimitadas. Desde la propia firma, proponen llevarlo a modo de vestido, cerrado y combinado con unas sandalias de tacón cómodo. Está confeccionado en viscosa y presenta un acabado satinado que siempre suma dosis de sofisticación. Gracias a sus líneas holgadas, el kimono es una opción que cada vez tiene más en cuenta las invitadas para las bodas de verano, especialmente las que transcurren por la tarde.