Así responden Paula Badosa y Stéfanos Tsitsipás a los que les critican

¿Puede haber una pareja más enamorada que la formada por Paula Badosa y Stéfanos Tsitsipás? La tenista española, de 25 años, y el jugador griego, de 24, están en una nube y no dejan de presumir de amor tanto en público como en las redes sociales. Esta semana les hemos visto protagonizando unas imágenes muy cómplices y románticas, sin embargo, la pareja se ha convertido en el centro de todas las miradas tras su participación en Wimbledon.

- Paula Badosa revela el sueño premonitorio que tuvo con Stéfanos Tsitsipás

¿El motivo? Tanto Paula como Stéfanos no han conseguido los resultados que esperaban y han sido eliminados del torneo británico, pero algunos fans han ido un paso más allá y piensan que su relación podría estar afectando a su concentración y rendimiento de estos días. Así se lo han hecho saber compartiendo varios mensajes en el mundo virtual.

- Paula Badosa confirma a ¡HOLA! su relación con Stéfanos Tsitsipás

Ninguno de los dos se ha querido quedar callado y han respondido. Eso sí, a su manera. La pareja ha utilizado la cuenta de Instagram que crearon de manera conjunta y que se llama "tsitsidosa", haciendo un guiño a sus dos apellidos, y han publicado esta foto en la que se muestran así de sonrientes. "Nos critican, pero todas sus balas rebotan", es el título que han elegido además de decir que ha empezado su "temporada de vacaciones".

Badosa y Tsitsipás no van a dejar que nada ni nadie empañe el momento tan bonito que están viviendo y lo que van a hacer ahora es disfrutar del verano y de su amor. Muchos de sus seguidores han salido en su defensa y les han animado a que no hagan caso a las críticas. "¡La mejor pareja de la historia!", "Aquí no hay lugar para el pensamiento negativo, es hora de divertirse", "Verte tan feliz nos hace felices", "Que disfrutéis de las vacaciones", "No entiendo las críticas" o "Están felices de haberse encontrado", han comentado.

Los deportistas, que siempre se apoyan mutuamente tanto dentro como fuera de las pistas, están perdidamente enamorados el uno del otro. Recientemente, el jugador griego calificó a la española como su 'alma gemela'. "Me siento feliz y contento", dijo Tsitsipas a Eurosport, añadiendo que: "No he sentido este tipo de conexión con nadie jamás. No quiero sonar ridículo ni nada, esta es la realidad. Estoy muy feliz porque me haya llegado en este momento de mi vida. Tengo la posibilidad de dedicarme a lo que amo y de hacerlo con alguien que me entiende completamente". Por su parte, Paula ha definido a Stéfanos como "el novio del año" y no deja de mostrar lo mucho que le quiere a través de fotos con las que sobran las palabras.