Charlamos con la modelo e influencer Carla Vico: ‘Ahora mismo solo pienso en la boda, es mi máxima ilusión’

Hablamos con la modelo e influencer Carla Vico de sus planes de boda con Álvaro González, el hijo del exfutbolista de 'La Quinta del Buitre' Míchel González, y de cómo es el día a día de una influencer. Además, nos cuenta qué no puede faltar en su armario este verano, qué significa para ella su familia, sus nuevos proyectos, dónde va a pasar sus vacaciones y sus planes en un futuro muy próximo. No te pierdas esta entrevista en la que se muestra de lo más cercana y divertida. Dale al play y no te pierdas el vídeo.

Agradecimientos: Picalagartos Sky Bar y Grupo Azotea.

