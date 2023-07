Manuel Velasco emite un comunicado para aclarar el estado de salud de su madre

Ante la creciente preocupación por el estado de salud de Concha Velasco, su hijo Manuel ha hecho llegar a los medios de comunicación una misiva para despejar todas las dudas y acallar los rumores sobre un posible empeoramiento de la querida actriz. “Tras la controversia suscitada por las declaraciones de varios amigos de mi madre y tras la sucesión de titulares, me gustaría puntualizar de forma cordial que mi madre permanece estable, dentro de su estado general que es delicado”.

De la misma manera, Manuel ha señalado que la mítica intérprete sigue viviendo en un centro de ancianos del cual sale para acudir a sus revisiones médicas rutinarias. “Sigue magnífica en su residencia de Las Rozas, respirando aire puro, acompañada en todo momento y con todas las atenciones y cuidados que precisa. No ha habido un empeoramiento ni ningún nuevo ingreso hospitalario, aunque sí, como ya he explicado con anterioridad, es trasladada al hospital con regularidad a recibir el tratamiento y la supervisión constante que precisa su enfermedad.

Además, el primogénito de la cantante ha asegurado que su progenitora sigue viendo a sus seres queridos siempre que le es posible, ya que estas citas la animan y la benefician. “Ni mi hermano Paco ni yo hemos restringido las visitas a la residencia. A ella le hacen mucho bien, pero las organizamos siempre todas con orden y dosificadas para que no se fatigue”.

Manuel, sumamente agradecido por las muestras de cariño que recibe continuamente por parte de los fans y la prensa, ha pedido que se siga respetando la privacidad de la protagonista de Las Chicas de la Cruz Roja. “Ruego la misma intimidad que hemos tenido hasta ahora, algo de lo que no tengo queja al respecto”.Igualmente, ha asegurado que si algo grave sucediese lo haría público. “Cuando, desgraciadamente, haya algún empeoramiento significativo de su delicada salud no tendré ningún problema alguno de informar de ello, como hice en Navidad.

Manuel, por otra parte, ha pedido tiempo y compresión para poder hacer frente a las numerosas llamadas que cada día recibe. “Si tengo el teléfono apagado es por mi propia salud mental y por ‘respirar’ un poco. No me voy a la cama nunca sin revisar el móvil, siempre respondo a todos y lo seguiré haciendo tan pronto como me sea posible”.

Finalmente, ha terminado el comunicado dando las gracias a los periodistas que con tanta amabilidad han tratado siempre a su familia. “Un abrazo lleno de afecto a todos los medios y que sirvan estas líneas para agradeceros de nuevo vuestro cariño”.

