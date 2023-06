Manuel, hijo de Concha Velasco, aclara cómo está su madre tras las últimas alarmas por su salud

Desde que se fuera a vivir a una residencia para mayores en marzo de 2002, hecho que llamó mucho la atención en su momento, el interés por conocer cómo se encuentra Concha Velasco ha crecido exponencialmente. Fue precisamente su delicado estado de salud lo que que provocó que ingresara en este centro para la tercera edad, donde podía estar cuidada y atendida las 24 horas del día.

A partir de entonces, las noticias sobre la queridísima artista vallisoletana de 83 años caen en cuentagotas y no son pocos los que se preguntan habitualmente cómo se encuentra en una etapa nada fácil para ella y su familia. Las últimas alarmas sobre su situación actual saltaban por unas declaraciones de Mariló Montero, donde la periodista dejaba caer en sus palabras un posible empeoramiento de su gran amiga.

A la pregunta de si había ido a visitarla recientemente, la presentadora navarra contó que "ir a verla no... y no lo veo recomendable ya. Hablo con su hijo, Manuel. La última vez que la vi fue en el hospital (el pasado diciembre). Le mando audios y muchos besos a través de él, que creo que es lo más prudente y correcto", señalaba en declaraciones a Europa Press. "Ellos son la familia directa", añadía la comunicadora en alusión a los vástagos de Concha.

"Saben que nos queremos con locura y creo que hay que respetar los deseos de sus hijos", sentenciaba Mariló, dejando entrever que los seres queridos de la eterna 'chica ye-yé' prefieren que se la deje lo más tranquila posible. Tras estas afirmaciones, ha sido el propio Manuel Velasco quien se pronunciaba sobre su progenitora para aclarar cualquier malentendido: "Está estable", asegura el director teatral a Vanitatis sin dar más detalle.

El pasado abril, Concha fue galardonada con un Premio Virtuoso por su intachable y extensa carrera profesional, reconocimiento a tantos años de trabajo en los que ha desempeñado papeles de actriz, cómica, cantante y presentadora. Debido a sus problemas de movilidad, la mítica intérprete no pudo acudir a la ceremonia a recogerlo y las encargadas de hacerlo en su lugar fueron María Jesús e Irene Varona, prima hermana de Concha y su sobrina respectivamente.

Eso sí, la ausente protagonista tenía preparado un breve pero emotivo discurso escrito y que leyeron por ella: "Quiero pensar que el premio me lo dais en calidad de artista porque yo, instrumentos, solo he tocado las castañuelas y no se me daba precisamente mal", expresaba con humor. "Ahora en serio, os doy las gracias de todo corazón por considerarme una virtuosa en lo mío: la interpretación. Es un honor", sentenciaba.

