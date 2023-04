Las emotivas palabras de Concha Velasco al recibir un importante premio por toda su carrera

Concha Velasco, de 83 años, era galardonada este viernes con un Premio Virtuoso por su intachable y extensa carrera profesional. La actriz, que se ha dedicado en cuerpo y alma a la interpretación, y que ahora está pasando ahora por un momento delicado de salud, recibía este reconocimiento a tantos años de trabajo en los que ha desempeñado papeles de actriz, de cómica y de presentadora. Cabe destacar que estos Premios Virtuosos son distinguidos galardones que se otorgan una vez al año a personalidades del ámbito Cultural, Deportivo y Social por sus trayectorias profesionales y sus logros empresariales y artísticos.

La propia Concha Velasco no ha podido acudir a la ceremonia a recogerlo. Así que, las encargadas de hacerlo en su lugar han sido María Jesús Varona e Irene Cruz Varona, prima hermana de Concha y su sobrina. Eso sí, la protagonista tenía preparado un emotivo discurso que María Jesús ha leído por ella y que ha sido emitido en exclusiva por Europa Press. Según la Real Academia de la Lengua de España, el término 'virtuoso' significa lo siguiente: que se ejercita en la virtud u obra según ella. Propio de la persona virtuosa. Dicho de una cosa que tiene la actividad y virtud natural que le corresponde. Dicho de un artista que domina, de modo extraordinario, la técnica de su instrumento y dicho de una persona que domina cualquier arte o técnica", comenzaba diciendo.

"Quiero pensar que el premio me lo dais en calidad de artista porque yo, instrumentos, solo he tocado las castañuelas y no se me daba precisamente mal", continuaba leyendo María Jesús las palabras de Concha, escritas con el humor que siempre le ha caracterizado. "Ahora en serio, os doy las gracias de todo corazón por considerarme una virtuosa en lo mío: la interpretación. Es un honor", finalizaba la lectura del discurso. En esta ocasión la gran Concha Velasco ha sido una de las protagonistas de la edición, aunque también los han recibido el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo; la presentadora de televisión, Ana Rosa Quintana; el Chef Álvaro Garcés; la mítica actriz, cantante y presentadora Mayra Gómez Kemp; y Jesús Cimarro.

Concha Velasco se apartaba del mundo de la interpretación tras el coronavirus. A pesar de estar ya descansando en una residencia de Madrid desde principios de 2022, la gran actriz se ha tenido que enfrentar a diferentes baches de salud en los últimos meses. En esta etapa, Concha se está apoyando mucho en sus dos hijos, Paco y Manuel.

De hecho, Manuel es la persona que está al lado de su madre en todo momento y es habitual verle aparecer ante los medios para actualizar el estado de salud de su madre, y tranquilizar así a los fans de la artista. El último parte que dio sobre su madre fue el pasado mes de marzo: "Lo cierto es que no hay novedad. Ella sigue delicada pero muy estable en la residencia. Todo está en orden", aseguraba al periódico La Razón.