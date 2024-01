Manuel, el hijo mayor Concha Velasco, da detalles desconocidos de la artista: de su funeral al día que descubrió a su padre

El 2 de diciembre de 2023, el mundo de la interpretación perdió a uno de sus grandes referentes con la muerte de Concha Velasco a los 84 años. Era una artista multidisciplinar y un icono intergeneracional que seguirá siendo eternamente una inspiración. Pero, por encima de todo, era una madre y abuela entregada que adoraba a su familia, en la que su vacío es imposible de llenar. Un mes y medio después de su fallecimiento, su primogénito Manuel Velasco ha hablado en Y ahora Sonsoles de los recuerdos más personales a su lado y del inmenso legado que deja "la mujer más guapa de España, con las piernas más bonitas y los ojos más brillantes".

-Repasamos los looks más icónicos con los que Concha Velasco hizo historia

-Paco Marsó, el gran amor de Concha Velasco que tanto la quiso y tanto la hizo llorar

La relación entre Concha y el mayor de sus dos hijos era también profesional, escribió para ella dos obras y la dirigió en una. "Yo no quería, llevaba diez años recibiendo broncas diarias porque hacía una obra que se llama Tren de las 22.27 que ella iba a ver a los teatros Luchana (Madrid) y me decía, ¡qué divertida, haz una para mí!", ha comenzado a relatar, reconociendo que en ese momento apostó por labrarse su propia carrera, al margen de la popularidad de su madre. Todo cambió un día en el que la actriz le enseñó un guion y le dijo: "O me escribes una obra o hago esta". La idea del montaje, llamado El funeral, se les ocurrió en la despedida de Lina Morgan. Tiempo después escribió para ella un monólogo dramático titulado La habitación de María con el que se subió por última vez al escenario.

El significado de su funeral

En contra de lo que se había especulado, Concha no preparó su funeral ni dejó las directrices. Fueron sus hijos, Manuel y Paco, quienes organizaron todo con ayuda de su familia la madrugada del 2 al 3 de diciembre entre las 6 y las 7 de la mañana. Desde que trascendió la triste noticia de que la chica yeyé nos había dejado, los Velasco recibieron un cariñoso telegrama de la Casa Real, llamadas y mensajes de políticos, ministros, autoridades... "Todo el mundo se volcó en que hiciéramos el velatorio tan bonito en el teatro de La Latina y el domingo el entierro en Valladolid", ha reconocido, añadiendo que ha sido el trago más amargo de su vida pero que se siente afortunado por haberla despedido con el cariño de toda España.

Sus restos descansan para siempre en el panteón de los ilustres del cementerio del Carmen de la ciudad castellanoleonesa en la que nació y donde reposan también José Zorrilla y Miguel Delibes "¿Te imaginas que yo cuando muera sea tan importante para merecer ser enterrada ahí?", les decía la artista a sus hijos en los últimos años, un gesto con el que queda patente la humildad con la que vivió siempre su éxito. En la lápida se puede leer: "Que nada te turbe, que nada te espante todo se pasa". Una frase que Concha solía usar como consejo para sus seres queridos.

El momento en el que conoció a su padre biológico

Con esa naturalidad heredada de Concha, su hijo ha recordado que ha perdido a su madre y también a sus dos padres: Paco Marsó, marido de su madre, al que llamaba papá y al que recuerda como "una gran persona que conmigo se portó maravillosamente"; y Fernando Arribas, director de fotografía que era su padre biológico. A este último le conoció en el año 2000 en la escuela de cine. Sabía que había sido novio de su madre, el primer o segundo día le dio clase y al verle le dio un vuelco en el corazón. Se fue a la cafetería a buscar en internet fotos del profesor de joven y se dio cuenta de lo mucho que se parecían.

Esa noche, recuerda, llegó a casa y mientas su padres cenaban contó que era su profesor. Se hizo un silencio pero todo se normalizó. Manuel quiso proteger a Arribas de la exposición mediática e hicieron un pacto en el que acordaron se desvelaría la identidad de su padre una vez que muriera y que sería Concha quien lo contaría. "Pero subía fotos con él en fiestas y no pasaba nada, nadie ataba cabos. Yo hacía chistes y llevaba una camiseta que decía yo soy tu padre (frase de Star Wars), pero no lo pillaba nadie", ha relatado con gran sentido del humor.

La última etapa de la artista

Concha llevaba el talento grabado en su ADN y se acerca una homenaje de parte de la Comunidad de Madrid a su trayectoria en forma de exposición. No dejó de trabajar hasta que en agosto de 2021 le diagnosticaron una enfermedad y sus hijos le pidieron que parase. Tras esa despedida del público su salud empeoró y en marzo del año siguiente ingresó en una residencia, siguiendo las recomendaciones médicas. Manuel recuerda el gran dolor que sintió con las críticas por esta decisión tan personal y lo afrontó hablando con naturalidad de la situación.

Las puertas del centro siempre estuvieron abiertas hasta el final para recibir a todos los compañeros y amigos de la artista. Las visitas de sus hijos eran diarias. Manuel publicó en 2022 un libro llamado Cosas que no debes hacer la noche antes de casarte que le dedicó a su madre, quien no pudo leerlo porque perdió visión de cerca. Cuando su hijo se dio cuenta de que el marcapáginas no se movía, decidió leerle cada tarde un trozo en voz alta mientras emulaba diferentes voces para interpretar de esta manera a cada personaje.

Loading the player...

Haz click para ver el documental sobre Concha Velasco una de las actrices españolas más populares y queridas y con una trayectoria profesional a la altura de pocas: más de 80 películas y decenas de estrenos teatrales, programas de televisión y reconocimientos por su trabajo. Una artista consagrada, madre de dos hijos, casada, y divorciada casi treinta años después. La eterna chica ye yé. ¡No te lo pierdas!