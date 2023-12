Fernando Arribas, el padre 'secreto' de su hijo Manuel, y otros grandes amores de Concha Velasco

No hay duda de quién fue el gran amor de Concha Velasco. Así se refería siempre a Paco Marsó, el que fue su marido durante 20 años de tormentosa relación. Sin embargo, otros hombres tuvieron también un hueco en el corazón de la actriz, especialmente uno: Fernando Arribas. Fue conocida su historia de amor con el director de fotografía durante la década de los 70, pero lo que no se supo hasta que ella lo contó públicamente en marzo de 2021 es que era el padre biológico de Manuel Velasco.

La artista decidió hacerlo público entonces porque Fernando ya había fallecido. "Estábamos rodando Las largas vacaciones del 36. Yo estaba tan locamente enamorada que le dije que nos casáramos y él me dijo que no podía porque era un hombre casado. Eso me sentó tan mal...", explicó Concha en Sábado Deluxe. El resto es conocido. Decidió ser madre soltera y años más tarde conoció a Paco Marsó que se convirtió en su media naranja y también en el padre de su hijo, al que adoptó. Muchos años después, la casualidad quiso que Arribas fuese profesor de Manuel Velasco en la escuela de cine. Fue ahí cuando él descubrió quién era su padre biológico.

Fue entonces el comienzo de una nueva etapa para el hijo mayor de la también presentadora y cantante, ya que este pasó de tener un padre a tener dos. La relación era tan buena que en los últimos años de vida del director de fotografía pasaron juntos fechas señaladas, como las navidades o los cumpleaños. Concha y Fernando nunca retomaron su relación, pero sí terminaron disfrutando de una buena amistad.

José Luis Sáenz Heredia y Juan Diego, los otros amores de Concha Velasco

Fernando y Paco han sido los grandes amores de la gran actriz, pero no los únicos. Conchita Velasco era todo un icono y también una auténtica belleza que muchos hombres quisieron conquistar, aun estando casados. Era el caso también del director José Luis Sáenz Heredia, 28 años mayor que ella, al que conoció en 1960 durante el rodaje de El indulto y con el que mantuvo una relación clandestina que duró alrededor de una década.

"Me tenía escondida", lamentaba la artista vallisoletana en sus memorias, donde también aseguraba que siempre había querido más de lo que le habían querido a ella. El cineasta, que llegó a dirigirla hasta en seis películas, no estaba dispuesto a dejar a su mujer mientras que la actriz, que no quería a alargar esa situación, conoció después a Juan Diego sobre las tablas.

Fueron compañeros sobre el escenario y en la lucha por mejorar las condiciones laborales de los actores, durante unos años cruciales para la actriz. Juan Diego, que falleció a los 79 años en abril del año pasado, era un hombre muy querido en la profesión y para ella fue el soplo de aire fresco que le permitía al fin vivir una relación libremente y sin ocultarse. "Maravilloso, un amor de mi vida tremendo", así hablaba de él en Lazos de sangre.

Sin embargo, por aquel entonces, Concha Velasco ya tenía claro que quería ser madre, pero formar una familia no estaba en los planes del actor. De esta forma, tal y como relató ella, su relación se acabó cuando él le dijo que no podría casarse con ella ni tener hijos. Por último, sobre un supuesto romance de la intérprete con Manolo Escobar después de trabajar juntos en hasta cinco películas, aquello quedó solo en un amor platónico ya que el también legendario artista estaba muy unido a su esposa Ana.

