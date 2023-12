El precioso homenaje a Concha Velasco y otros grandes momentos en la gala de los Premios Forqué 2023

Estaba programado como uno de los grandes momentos de la noche y, bajo un halo cargado de emotividad, no ha defraudado en absoluto. Los Premios Cinematográficos José María Forqué rendían un tributo muy especial a Concha Velasco, durante la 29º edición de los prestigiosos galardones celebrada este sábado. Pasaje donde todos los asistentes a la ceremonia regalaban un aplauso atronador para a la memoria de la genial actriz, cantante y presentadora.

Los mejores looks de los Forqué: triunfan las colas de sirena y los escotes palabra de honor

La inolvidable artista vallisoletana nos dejaba hace solo dos semanas a los 84 años recién cumplidos, de ahí que su recuerdo estuviera más presente que nunca durante la gala. El tributo comenzaba con la aparición sobre el escenario de la intérprete Cristina Castaño, quien pronunciaba unas palabras tan sentidas como entrañables sobre la relación tan bonita que le unía a la homenajeada.

"Cuenta mi madre que cuando yo era pequeña le dije que quería ser artista como Concha Velasco, que canta, actúa, presenta... lo hace todo. Tiempo más tarde, con veinte años, yo tenía un casting para una función de teatro con ella. Me presenté y allí estaba para recibirme con su enorme sonrisa. Y me eligió, así que me subí a las tablas por primera vez en esta profesión de su mano", ha rememorado la que fuera protagonista de La que se avecina lanzando un beso al cielo.

Elena Furiase recuerda emocionada a su tío Antonio Flores en los Forqué

Seguidamente comenzaba un número musical que corría cargo de la cantante Ana Guerra, a quien se le había encomendado esta importante tarea. La que fuera concursante de OT 2017 lo daba todo sobre el escenario interpretando el legendario Chica Yeyé de Concha Velasco, junto a un cuerpo de baile que le acompañaba durante la coreografía. El inicio de la canción, además, contaba al piano con el actor y músico Víctor Elías (Los Serrano), prometido de la compositora canaria.

La actuación suponía, sin duda, uno de los instantes más emocionantes de toda la velada y con la que el audiovisual español ensalzaba la figura única e irrepetible de la añorada Concha Velasco. El Palacio Municipal IFEMA de Madrid acogía una cita imprescindible destinada a reconocer lo mejor del año en cine y televisión, con la que se abría la temporada de premios en nuestro país y que coronaba a 20.000 especies de abejas y La Mesías como grandes triunfadoras.

Conmovedor recuerdo a la fallecida Itziar Castro

Otro de los momentos más conmovedores de la ceremonia llegaba con el recuerdo a Itziar Castro, cuya repentina muerte a los 46 años hace apenas diez días provocaba una gran consternación en el mundo del espectáculo. Han sido los actores Macarena Gómez y Pablo Chiapella, los maestros de ceremonias, quien expresaban frente al auditorio su profunda tristeza tras la pérdida de la actriz.

Begoña Vargas nos habla por primera de su novio, el cantante de Dvicio

"Aunque se haya ido demasiado pronto, la estamos sintiendo con todos nosotros. Itziar siempre fue una mujer comprometida con el mundo que le tocó vivir. Nos ha dejado un legado cinematográfico y humano que el público jamás olvidará. Hasta siempre, compañera", transmitían los presentadores de la gala ante una gran ovación de los presentes y una Macarena Gómez visiblemente afectada, ya que trabajó con Itziar en el largometraje Pieles que le valió a esta última una nominación al Goya.

Fran Perea canta su popular 'Uno más uno son siete' de 'Los Serrano'

La mítica serie de Antonio Resines y Belén Rueda ha tenido también un inesperado hueco de la mano de Fran Perea. El artista malagueño cogía el micrófono para cantar su célebre Uno más uno son siete, banda sonora inconfundible de Los Serrano que en este 2023 ha cumplido veinte años desde su estreno.

Mar Saura, imponente en los Forqué con escote 'halter' y falda de plumas blancas

Además, no faltaban durante la velada las alusiones entre risas a si todo había sido o no un sueño, en referencia al comentado final que tuvo la ficción tras ocho temporadas. Una legendaria comedia familiar que, en este 2023, vivía además un esperado reencuentro de sus protagonistas.

Desfile de estrellas en los Premios Forqué 2023

Allí estaban profesionales tan destacados y nominados en distintas categorías como los directores Javier Ambrossi y Javier Calvo o Pablo Berger; los intérpretes Albert Pla, Ana Rujas, David Verdaguer, Hovik Keuchkerian, Laia Costa, Lola Dueñas, Malena Alterio, Manolo Solo o Roger Casamajor, entre otros, a quien antes hemos visto desfilar por la alfombra roja.

Otros artistas invitados de la noche han sido Ana Mena, Taburete y Vicco, esta última interpretando su exitoso tema Nochentera. También se concedía la Medalla de Oro al productor Eduardo Campoy, impulsor de películas tan importantes como El amante bilingüe (Vicente Aranda, 1993), El perro del hortelano (Pilar Miró, 1996) o La niña de tus ojos (Fernando Trueba, 1998), entre otras.

Vestidazo de escote infinito y cola: la elección de Amaia Salamanca para su cita con el cine