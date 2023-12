Muere la actriz Itziar Castro a los 46 años

Conmoción en el mundo del espectáculo por la muerte de Itziar Castro. La intérprete, que era miembro de la Academia de cine, fue nominada a actriz revelación en los Goya de 2018 por Pieles, conquistó al público con papeles como el de Gоya Fernández en Vis a vis, ha formado parte del reparto de Campeones y ejerció como profesora en la décima edición de Operación Triunfo, ha fallecido a los 46 años. Ha sido Bedelka talents, la agencia artística que gestionaba su carrera, la encargada de dar la triste noticia mediante un comunicado que reproducimos íntegro a continuación.

​

"Es con profundo pesar que informamos del fallecimiento de la talentosa actriz Itziar Castro, ocurrido la pasada noche del 7 de diciembre. Con una carrera destacada en la industria del entretenimiento, Castro dejó una huella imborrable con su notable actuación y carisma. Itziar no solo fue una actriz y artista talentosa, sino una incansable luchadora por sus ideales y creencias. Enfrentó cada desafío con una determinación y un coraje que inspiraron a muchos. Su contribución al mundo del arte y su incansable trabajo por la igualdad y la justicia social permanecerán como un legado perdurable de su pasión y compromiso.

Para aquellos que deseen rendir homenaje, se anunciarán detalles sobre eventos conmemorativos en los próximos días. La familia pide respeto a su privacidad durante este difícil periodo de duelo. Agradecemos a los medios de comunicación y al público por su comprensión y consideración en este momento difícil. En nombre de la familia y amigos".

Amigos y compañeros han lamentado la inesperada pérdida y han trasladado su cariño al entorno más cercano de Itziar, de la que han resaltado su talento, su compromiso y su amistad. "No queremos creerlo. El abrazo más cálido y cariñoso a la familia y amigos de Itziar Castro. DEP" han escrito desde Operación Triunfo; "Todavía no me lo creo. Amiga, compañera, siempre ahí para cuando cualquiera te necesitaba. Un hombro en el que llorar o una espada con la que pelear. La frase de que siempre se van los mejores hoy es más verdad que nunca", ha escrito Carme Chaparro. Itziar Miranda, Rayden y Euprepio Padula son solo tres nombres más de la larga lista que ha reaccionado con incredulidad y tristeza a la muerte de la artista.

Sus últimas apariciones

La muerte de Itziar ha causado un gran impacto ya que hace solo unas horas se mostraba muy activa en redes sociales animando al público a acudir a ver #SeAcabó, función que representaba en la sala Mirador de Madrid junto a María Botto, Cristina Fallarás y Karmele Marchante. También contaba ilusionada que en Madrid y Valladolid se va a proyectar entre el 12 y el 15 de este mes La mesita del comedor, película en la que participa; y compartía un vídeo de un entrenamiento del club de natación Kallípolis, dirigido por Anna Tarrés.

El pasado fin de semana lamentaba públicamente la pérdida de Concha Velasco, una de sus fuentes de inspiración y a la que acudía a despedir al teatro de La Latina, donde quedó instalada la capilla ardiente de la dama de la interpretación. También escribía una carta dirigida a esa niña llamada Itziar cuyos sueños se hicieron realidad. "Te diría tantas cosas, cosas como que sigas soñando, que soñando fuerte y con muho esfuerzo, se consiguen los sueños, que una vez conseguidos no todo es de color de rosa, al contrario, que hay momentos duros, tristes, solitarios… que habrá insultos, golpes, piedras en el camino, pero también mucho amor, cariño, admiración… que sin quererlo serás espejo para muchos/as/es, que eso te hará sentirte más pesada y cierto vértigo, pero que las ganas de vivir de muchos, serán en parte (y te lo dirán) gracias a tu empatía, sororidad, generosidad, lucha y poner el cuerpo siempre, que eso desgasta y a veces querrás meterte en la cueva, pero valdrá la pena".