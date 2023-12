El mundo del espectáculo despide a Itziar Castro: 'Es un golpe repentino y cruel'

La muerte de Itziar Castro a los 46 años mientras preparaba un espectáculo en una piscina de Lloret de Mar ha causado un gran impacto en el mundo del espectáculo, del que formaba parte desde hacía más de dos décadas y donde había forjado bonitas amistades. Desde que a primera hora de este sábado 8 de diciembre su agencia de representación ha confirmado la triste noticia mediante un comunicado oficial, las reacciones no dejan de sucederse. Los amigos de la artista así como los compañeros que compartieron proyectos a su lado y autoridades, aún sin creerse lo que ha ocurrido, se han mostrado devastados por la pérdida y han dedicado emotivas palabras a la artista.

Loading the player...

"Amiguita, me duele el corazón verte partir, saber que llevábamos tiempo ya sin vernos, en cada paso por Madrid hablando de cuándo nos juntábamos de nuevo a tomarnos un café, y el trabajo y los compromisos lo seguían posponiendo, qué rabía no haber sacado una hora, porque una hora de risas contigo daba felicidad mucho tiempo. Me enseñaste cosas que no puedo compartir aquí jajaja, y el amor que siento por ti ha sido muy real. Te extrañaré, pero te llevaré tatuada en el alma (y no como los tatuajes falsos que nos hacíamos en la serie). El cielo o donde sea que vayamos se acaba de ganar un tesorito con un corazón que se hará sentir. Te quiero, ojalá no sea un para siempre esta despedida", ha escrito Sebastián Yatra, con el que trabajó en Érase una vez...pero ya no.

Candela Serrat, no ha perdido a una compañera, sino a una de sus amigas más cercanas. Prueba de esa unión, Itziar fue una de las invitadas a la boda íntima en la que la actriz dio el "sí, quiero" a Daniel Muriel en Menorca. De ese día tan feliz ha rescatado la hija de Joan Manuel Serrat una imagen para despedir a Castro. "’T’estim-ho i et trobaré molt a faltar. Lo nostre, entre tu i jo (Te quiero y te echaré mucho de menos. Lo nuestro, entre tú y yo)", ha dicho

"Itziar Castro era una actriz maravillosa y una persona cariñosa, inteligente y divertida. Solo trabajé con ella en un par de ocasiones, pero me encantaba charlar con ella siempre que nos encontrábamos. A veces lo pasaba mal viendo el hate y el bullying que tenía que aguantar en esta misma red social, aunque ella lo afrontaba siempre con fuerza y valentía. Sufría lipedema, una enfermedad degenerativa. Con solo 46 años su fallecimiento ha sido un golpe repentino y cruel. La recordaremos por sus interpretaciones y la luz que desprendía. DEP Itziar", ha resaltado Santiago Segura.

Además de actriz, Itziar Castro también cantaba, al igual que su amiga Ruth Lorenzo, quien no ha asimilado aún la noticia y lamenta no poder llevar a cabo los planes que tenían juntas.. "He entrado en nuestra conversación de wasapp para ver si era todo una broma de mal gusto y ver si estabas en línea. He escuchado nuestros audios y las tonterías que nos mandamos continuamente. Tengo uno de mis vinilos firmados para ti, teníamos un viaje pendiente a bucear con tiburones ballena y seguía pendiente que siguieras intentando convencerme de escribir ese libro que tanto querías que escribiera. Ya te echo de menos, ojalá no haber perdido oportunidades de pasar más tiempo juntas por dar por hecho que siempre estaríamos ahí. Te quiero Itziar", ha escrito la que fue representante española en Eurovisión.

"Desolado por el fallecimiento de Itziar Castro. Querida amiga, nos dejas demasiado pronto, ha dicho Antonio Banderas junto a una imagen tomada el día que la actriz le apoyó en el estreno del musical Company. "Estoy en shock con tu pérdida querida amiga Extremadamente generosa, valiente, divertida y talentosa… Siempre me acordaré de ese día tan especial que la Tata y yo compartimos contigo. Y de tus palabras tan amorosas.. Descansa en Paz", ha señalado Miguel Ángel Muñoz. También la recordará siempre con cariño la cantante Natalia, quien ha asegurado que la van a "echar mucho de menos" en una foto para el recuerdo en la que aparecen ambas con Gisela.

"Mi último mensaje ayer fue para ti y hoy ya no estás. Querida Itziar, siempre estás, apoyas, quieres y valoras al otro. Campeona, luchadora. Amas la vida, tu profesión. Eres Amiga. Quizás sepas más de lo rápido que va la vida que nosotros. GRACIAS siempre", ha comentado Secun de la Rosa, compañero de Castro en Pieles, película de Eduardo Casanova que supuso su primera nominación al Goya como actriz revelación.

"No me lo creo, esto no puede ser verdad. Hoy estás llena de vida y al día siguiente no estás. Siempre encantadora con todo el mundo, charlatana y risueña. Hoy en el cielo se escuchará tu bonito canto y verás a Concha Velasco que tanto admirabas. Vuela alto, querida", ha dicho Lidia San José, que ha destacado de Itziar su talento, las risas y la voz prodigiosa. Ambas forman parte del elenco de Paquita Salas.

La actriz tenía muchos fans, pero también sabía lo que era estar en ese otro lado y Sole Giménez era uno de sus ídolos. Ella misma contaba que había hecho colas para que le firmara discos y que el tema Actriz lo había usado en muchos de sus castings. El tiempo permitió que forjaran una bonita amistad y la cantante se ha mostrado conmocionada por su marcha. "¡Nooooo! Solo hace unos días me invito a su última aventura y ahora leo que nos ha dejado. No puedo creerlo. Una mujer tan de verdad, tan alegre, tan entregada, tan amable, tan cariñosa, tan trabajadora, tan necesaria…. Hasta coincidimos cocinando y lo hizo perfecto. Cómo siento que nos hayas dejado tan pronto querida mía, y tan rápido.Buen camino", ha puesto.

"Todavía no me lo creo. Amiga, compañera, siempre ahí para cuando cualquiera te necesitaba. Un hombro en el que llorar o una espada con la que pelear. La frase de que siempre se van los mejores hoy es más verdad que nunca", ha dicho Carme Chaparro. Ambas compartían su pasión por el mundo de las letras. Cabe recordar que la periodista ha escrito cinco libros y la actriz publicó en 2021 Con el corazón por delante, un poemario basado en sus propias experiencias en el que hablaba de amor y desamor. También estaban unidas por su compromiso con la libertad, la igualdad y los derechos de las mujeres,

En la presentación de su libro de poemas, Itziar contó con el apoyo de rostros conocidos como Toñi Moreno, quien ha compartido una imagen tomada ese día tan emocionante. "Siempre supiste que en muchos sentidos , éramos del mismo equipo. Qué día más triste amiga", ha dicho la presentadora. La publicación también fue muy aplaudida por Marwan, quien ha asegurado que la muerte de la artista es "un palo horrible, era imposible no quererla, no sentirse mejor a su lado. He conocido a pocas personas más buenas y luminosas por el mundo artístico".

La despedida de OT y la Academia de Cine

Artista multidisciplinar, Itziar fue profesora de interpretación en Operación Triunfo 2018, edición que ganó Famous. Desde la academia, que ha vuelto a abrir sus puertas en una nueva edición emitida por Prime Video y con Chenoa como presentadora, han lamentado la noticia: "No queremos creerlo. El abrazo más cálido y cariñoso a la familia y amigos de Itziar Castro. DEP". Por su parte, Noemí Galera ha contestado al mensaje del programa y ha añadido junto a un corazón negro: "Descansa en pau, Itziar".

"Fallece la actriz Itziar Castro. Fue nominada al Goya a Mejor actriz Revelación por su papel en Pieles y participó en películas como Campeones o Matar a Dios. También había firmado recientemente un cortometraje, L@ cita. Era miembro de la Academia de Cine", han escrito desde la Academia de Cine.