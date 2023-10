Ana Guerra y Víctor Elías anuncian que se casan y presumen de anillos de compromiso: 'Sí, quiero'

Suenan campanas de boda para Ana Guerra y Víctor Elías. La pareja anunciaba esta tarde su compromiso con gran emoción y felicidad desbordada, después de casi dos años de una intensa relación donde siempre se han mostrado inseparables. "Ella: Sí, quiero. Él: Sí, quiero", es el mensaje que compartían ambos para dar la gran noticia de su futuro enlace, acompañando el texto con cuatro románticas y divertidas imágenes del momento.

Desde que ¡HOLA! descubrió en febrero de 2022 a la que es una de las parejas de moda, la cantante canaria de 29 años y el músico madrileño (32) no han dejado de declararse su amor públicamente. Ambos están viviendo una de las etapas más bonitas de su vida y disfrutan juntos de su día a día, pero también de su profesión. Hace justo un mes, preguntada sobre si tenías planes de pasar por el altar, ella respondía: "¡Sí, claro! Nos queremos casar. Yo me imagino el resto de mi vida con Víctor. A mí es que un bodorrio me encanta".

Ana Guerra aclara si ha conocido ya a la reina Letizia, prima de su novio Víctor Elías

Coincidiendo con el día de San Valentín del año pasado, el que es primo de la reina Letizia y la exconcursante de Operación Triunfo hicieron oficial lo suyo y celebraron esa fecha de la forma que más les gusta, a través de la música, protagonizando un vídeo de lo más especial que terminaba con un beso. "Componer desde la felicidad no es nada fácil para mí, pero el amor lo consiguió. Os aseguro que la primera sorprendida soy yo. Gracias por tanto, Victor", dijo la artista.

"Si tú cantas y compones los versos, sobran las palabras. Nos pillaron, Ana", bromeó después el también actor y productor musical, quien saltó a la popularidad con su inolvidable personaje de Guille en la mítica Los Serrano. La propia Ana contó a nuestra revista que al principio no tuvieron mucha conexión pero que, finalmente, terminó surgiendo la chispa. Se conocieron en 2018 en los premios Dial y después empezaron a verse para la dirección musical de sus nuevas canciones.

"Diferentes directores crearon arreglos para mis temas y nos los enseñaron a mi equipo y a mí a ciegas. Elegimos los arreglos que más nos habían gustado, que eran los de Víctor, sin saber quién los había hecho. Entonces, ya supe que era él", nos confesó la intérprete de Lo Malo y Ni la hora. "De repente, empezamos a mirarnos de otra manera... y qué te voy a contar", decía algo ruborizada con una gran sonrisa.