Ana Guerra aclara si ha conocido ya a la reina Letizia, prima de su novio Víctor Elías

En el mundo de las estrellas hay amores que brillan con luz propia, y el de Ana Guerra y Víctor Elías es uno de ellos. Fue el 14 de febrero del año pasado cuando, la canaria y el madrileño, a través de sus perfiles públicos, confirmaron que estaban saliendo. Desde que salió a la luz su romance, una de las preguntas que más se le ha hecho en estos tiempos a la cantante canaria es si ha tenido la oportunidad de conocer a doña Letizia, prima segunda de Elías. Ahora, la exconcursante de Operación Triunfo ha aclarado por fin si ha podido compartir palabras con la Reina en Fórmula TV.

“No, no la he conocido aún, ni tampoco tenemos un grupo familiar de WhatsApp. Una vez pinché a Víctor y la sangre era roja, no azul”, respondía con humor la de San Cristóbal de la Laguna, sobre si había conocido a la Reina. A pesar de eso, Ana ha manifestado su ilusión por estrechar vínculos con ella y la familia de su novio: “Sí me gustaría conocerla porque pertenece al núcleo de Víctor, pero no porque tenga un fanatismo con la Casa Real. No me declaro ni republicana ni monárquica”, aseguraba.

“Al final son primos y al igual que he tenido la oportunidad de conocer a gran parte de su familia, está claro que me gustaría conocerla”, continuaba diciendo Ana Guerra. “Me podría contar muchas cosas de Víctor que yo no sé, pero no le preguntaría nada relacionado con la monarquía”, añadió la artista. Si hay algo que caracteriza a la canaria es el cariño por los suyos. Durante su paso por Operación Triunfo, mostró la buena relación que mantenía con su padre Antonio, o como se dio a conocer ‘Papi War’, y que le acompañó durante la gira de conciertos.

¿Cuál es la relación entre Víctor Elías y la reina Letizia?

Cuando el actor llegó a nuestras vidas tan solo era un niño. Empezó a despuntar por su papel en Los Serrano y poco se conocía de su vida que parecía ser todo un misterio. Sin embargo, al tiempo se reveló que el intérprete era primo segundo de la Reina Letizia. Y es que, la madre de Víctor, Amelia Álvarez del Valle -que falleció el pasado año-, era prima hermana de Jesús Ortiz, padre de la monarca. "Hace mucho que no tenemos contacto, ni relación. Cuando eran príncipes teníamos un poco más de contacto, y hace tiempo ya que no", explicó el propio Víctor Elías en una entrevista para ¡HOLA!, asegurando que, desde que se casaron, todo cambió. A pesar del paso que dieron, la imagen que el actor tiene acerca de la Reina sigue igual que siempre: "La he visto un par de veces después de ser reina. Sigue siendo la misma mujer, igual de maravillosa y luchadora", comentó en su día.

¿Cuáles son los planes de futuro de Ana y Víctor?

Fue en febrero de 2022 cuando confirmaron su relación con un beso y, desde entonces, viven felices juntos. Tanto Ana Guerra como Víctor Elías se encuentran inmersos en sus proyectos profesionales por separado, pero también en su futuro como pareja. La tinerfeña continúa ultimando los detalles de su próximo EP, que verá la luz muy pronto. Al mismo tiempo, el madrileño dejó a un lado la interpretación para centrarse en su carrera como productor musical. A pesar de sus vidas tan ocupadas, los enamorados sacan tiempo para pensar en sus próximos planes como familia.