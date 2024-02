La emoción de Ana Guerra posando con su reportaje en ¡HOLA! junto a Víctor Elías

Ana Guerra (29) y Víctor Elías (32) están viviendo un momento muy emocionante de su vida preparando todos los detalles de su boda. El pasado mes de octubre fue cuando la pareja de artistas aunciaron su compromiso, y esta semana han hablado en exclusiva para ¡HOLA! donde han desvelado que se darán el 'sí, quiero' este otoño. Precisamente, ha sido la intérprete de Lo malo y Si me quisieras, la que ha compartido un simpático momento posando con la revista en sus manos mientras, muy orgullosa, enseña el reportaje.

En la fotografía que ha mostrado en su perfil público, vemos a Ana con una gran sonrisa de felicidad en su rostro mientras sostiene la revista ¡HOLA!. A pesar de lucir unas gafas de sol negras, se puede apreciar su gran emoción al verse en las imágenes de su entrevista junto a Víctor Elías. En estas páginas narran que se casan en la finca Prados Moros, situada en Guadarrama (Madrid) el 31 de octubre porque "la mayoría de nuestros amigos se dedican al mundo del arte, y los fines de semana tenemos mucho trabajo. Además, al día siguiente, 1 de noviembre, es fiesta, entonces cuadra muy bien".

Los prometidos, unidos por la música, han confesado que las notas van a ser 'el ingrediente principal de la boda' y que su idea es hacer una boda tipo americana: "Queremos un coro de góspel en la ceremonia, que interprete canciones que significan mucho para nosotros, y estará oficiada por Fran Perea". E, incluso, Ana Guerra ha desvelado que ella también se subirá al escenario: "Cantaré, pero no sé en qué momento, no me quiero poner presión con eso. Igual canto, pero ya de forma distendida".

Otro de los detalles que ha narrado Víctor Elías sobre su futuro enlace, es que tendrán unos 350 invitados entre los que se encuentran los 16 compañeros de Operación Triunfo de su prometida y la Reina Letizia: "Claro que está invitada. Hace mucho que no la veo y no sé muy bien qué pasará. Tengo más relación últimamente con su padre y con su hermana, pero a ella hace mucho que no la veo". Por su parte, Ana ha reconocido qué es lo que más le preocupa de la boda: "A mí me lo quita un poco el tema vestido de novia, porque estoy todavía como con diferentes propuestas encima de la mesa, y siento que ahora, como además estoy haciendo un programa de baile, no me quiero tomar las medidas aún, porque estoy bailando muchas horas al día e igual no van a ser las reales".

Desde que ¡HOLA! descubrió en febrero de 2022 a la que es una de las parejas de moda, la cantante canaria y el músico madrileño no han dejado de declararse su amor públicamente. Eso sí, cuando se conocieron chocaron e incluso no se caían muy bien, pero poco a poco empezaron a verse como algo más que dos compañeros de trabajo hasta que surgió el amor entre ellos. El que es primo de la reina Letizia y la exconcursante de Operación Triunfo hicieron oficial en San Valentín de 2022 de la forma que más les gusta, a través de la música, protagonizando un vídeo de lo más especial que terminaba con un beso. "Componer desde la felicidad no es nada fácil para mí, pero el amor lo consiguió. Os aseguro que la primera sorprendida soy yo. Gracias por tanto, Victor", dijo la artista y compositora.

