Víctor Elías presume de su prima, la reina Letizia: 'Yo ya estaba orgulloso cuando era presentadora'

A Víctor Elías le conocimos cuando era un niño en la serie Los Serrano. El actor, que actualmente tiene 30 años, interpretó a Guillermo Serrano y desde entonces ha continuado trabajando en la interpretación, si bien ahora está más centrado en la música. Pero Víctor no es el único rostro muy conocido en su familia, pues está emparentado nada menos que con la reina Letizia, y no duda en presumir de ella. "Yo estaba muy orgulloso de mi prima cuando era presentadora", ha asegurado. Además, ha afirmado que, para él, es la mejor reina de España y ha comentado la reciente anécdota que protagonizó doña Letizia cuando su bolso cayó al suelo. Dale al play y no te lo pierdas.

