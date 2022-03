Concha Velasco y su pequeña gran familia: sus dos hijos, Manuel y Paco, y su nieto Samuel

Concha Velasco se ha trasladado a vivir a una residencia de ancianos. La veterana actriz, de 82 años, está muy delicada de salud y los problemas de movilidad, sumado a los que ya padecía en el aparato digestivo, han hecho que haya tomado esta decisión con el fin de mejorar su calidad de vida. Sus hijos, Manuel Velasco y Paco Marsó, son su máximo apoyo en estos momentos. Al igual que decidió con ellos la idea de retirarse de los escenarios, ahora también han tomado la decision de forma meditada y consensuada sobre su ingreso en este centro, en el que permanece desde hace casi un mes. Previamente y tras su emocionada despedida del teatro, se había ido a vivir con sus hijos, que viven en el mismo rellano, y su nieto Samuel, que ya ha cumplido 13 años, y al que adora.

-Las emocionantes palabras de Manuel Velasco a ¡HOLA! tras la retirada de su madre de los escenarios

VER GALERÍA

En su nuevo hogar Concha se siente como en casa, ya que le han permitido trasladar todos sus enseres para hacer de su habitación - una suite con amplios ventanales -, un lugar acogedor para disfrutar de su tiempo libre y recibir las visitas de sus hijos y de todos los compañeros de profesión que se acercan día tras día a verla. "La gente la quiere tanto que siempre tiene visitas. Está muy acompañada y tiene muy buen ánimo", nos contó Manuel, que acude dos veces al día a verla y se siente tranquilo de ver cómo su madre está perfectamente atendida las 24 horas del día. De ese modo, él y su hermano Paco pueden cumplir con sus obligaciones laborales sin vivir en constante preocupación porque su madre estuviera atendida las 24 horas del día y no estuviese sola.

-La última aparición de Concha Velasco antes de conocerse su ingreso en una residencia

Manuel Velasco es guionista, director de cine, teatro y televisión, además de haber escrito su primera novela Cosas que no debes hacer la noche antes de casarte. "Al final yo salgo de casa a las ocho de la mañana y vuelvo a las diez de la noche. Ahora me puedo ir tranquilo a rodar sabiendo que está perfectamente atendida", aclaraba el que ha sido guionista de las dos últimas obras de la actriz antes de su retirada, La habitación de María y El funeral, y del que Concha siempre ha dicho que le gustaría que escribiera sus memorias. Del mismo modo, su otro hijo, Paco, también tiene sus obligaciones como director y productor, cuenta con su propia productora, Chancleta Entertainment, con la que lleva más de 20 años trabajando, y además tiene un hijo, Samuel, de 13 años, al que tiene que cuidar y atender, nacido de su relación con la cantante de jazz Cecilia Cruz. El pequeño Samuel, la gran debilidad de la artista, es un niño al que siempre le ha gustado el fútbol y ya Concha presumía hace algunos años de la habilitad deportiva de su nieto como portero en la cantera del Real Madrid.

VER GALERÍA

La gran dama de la interpretación adora a su familia, como así ha reiterado una y otra vez en las páginas de nuestra revista. "Estoy encantada, claro que sí, ¡pero Samuel se ha hecho mayor muy pronto! Lo más importante de mi vida ha sido tener a mis hijos. Los tuve ya mayor porque, cuando nació Manuel, tenía treinta y seis años, y luego llegó Paco. He ido con ellos a todas partes y no he dejado de trabajar ni un solo día", manifestaba.

Recordemos que hace un año contaba un dato de su vida desconocido para la inmensa mayoría del público. Su primogénito, Manuel no nació fruto de su matrimonio con Paco Marsó. En el programa de Bertín Osborne habló abiertamente de este asunto, aunque en un primer momento no quiso desvelar la identidad del padre. Sin embargo, días después, la actriz quiso dar un paso más y rompió su silencio sobre quién era el padre de su hijo mayor. Durante una entrevista en Sábado Deluxe, explicó que el padre biológico de su hijo mayor era el operador cinematográfico Fernando Arribas ya fallecido. La actriz estaba muy enamorada de él, pero el director ya estaba casado. Entonces fue Paco Marsó, a quien Concha Velasco conoció después, quien asumió la patenidad de Manuel. En el programa Lazos de sangre, el hijo de la actriz ensalzó la figura tanto de Paco Marsó, fallecido el 5 de noviembre de 2010, como de Fernando Arribas, que murió el 26 de enero de 2021. "Considero que los dos son mis padres por igual, mis primeros 20 años los disfruté con Paco, que fue un padre maravilloso, los siguiente 20 años con Fernando", contaba con orgullo.

Su gran familia en el cine

Además de sus dos hijos y su nieto, considera a muchos de sus amigos como parte de su familia. "Tengo amigos de toda la vida, Luis del Val; Pepe Sacristán; Pepe Viyuela; Ana Belén y Víctor Manuel, que son mi familia; Fiorella Faltoyano; Fernando Méndez-Leite; Pedro Olea… Le doy mucha importancia a quien está en los momentos graves. Adoro a Andreu Buenafuente y Silvia Abril". Muchos de ellos han ido a visitarla a la residencia, como contaba su hijo Manuel. Entre las últimas visitas que ha recibido está la realizada por Mariló Montero que, a las puertas del centro, ha manifestado: "La veo feliz, contenta y con ganas".

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.