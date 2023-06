El adorable vídeo de Martín, hijo de María Pombo, cuidando a su hermanita Vega

Loading the player...

La pequeña Vega, hija de María Pombo y Pablo Castellano, lleva apenas once días en la familia y ya ha conseguido ganarse a todos, incluyendo a su hermano mayor, Martín, de dos años y medio. La influencer y el empresario dieron la bienvenida a la niña el pasado 19 de junio, después de un parto que no fue nada fácil, pero ya están en casa disfrutando de su pequeña. En cuanto a su primogénito, parece que está encantado con su hermanita. María ha compartido un adorable vídeo en el que aparece cuidando de Vega, mostrándose cariñoso y protector con ella. Dale al play y no te lo pierdas.

