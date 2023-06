Últimas noticias del estado de salud de Carmen Sevilla, que sigue grave en cuidados paliativos

Si hace algo más de veinticuatro horas trascendía la noticia del ingreso hospitalario de Carmen Sevilla en un centro madrileño a causa de una complicación en su estado de salud, ahora hay novedades sobre la situación de la artista y presentadora de 92 años. Unas informaciones que llegan desde la clínica sanitaria en la que permanece: "Han sido horas de mucha tensión", aseguran desde Y ahora Sonsoles, programa que ha tenido acceso a esta primicia y que ha podido saber que su hijo, Augusto Algueró, se encuentra "mucho más tranquilo, aunque seriamente preocupado" por la gravedad de su progenitora.

Pese a que las últimas noticias sobre el estado de salud de la admirada intérprete sevillana no proceden de "un comunicado oficial", el mencionado espacio televisivo ha tenido acceso a fuentes hospitalarias: "Nos comentan que a la artista le están realizando medidas para aliviar el sufrimiento y mejorar su confort. Estas medidas tienen como objetivo que la paciente esté tranquila y no tenga dolor ni molestias", han comenzado explicando sobre la icónica y bella actriz, que fue diagnosticada de alzhéimer en 2009, una dolencia que también padeció su madre y que no se dio a conocer hasta pasados tres años.

"Se le están realizando todos los cuidados básicos para que esté confortable y acompañada en la intimidad de su habitación y junto a su familia; una habitación que está situada en la octava planta de este hospital. Está en la unidad de cuidados paliativos y en ningún momento su hijo Augusto sale de la habitación, apenas el momento en el que van a atender a su madre, cuando van a hacer la habitación o lo que sea necesario. Ese es solo el momento en el que él sale de la habitación porque os aseguro que está totalmente a los pies de su cama", han agregado.

Desde que la estrella del Telecupón fuera trasladada de la residencia en la que vive desde 2015, ubicada en Aravaca, hasta el hospital este domingo 25 de junio por la noche, la preocupación de sus seres queridos y admiradores ha sido y continúa siendo máxima. La causa que llevó a Carmen a ingresar en el centro fue, según aseguran fuentes de las instalaciones sanitarias al programa Así es la vida, una neumonía.

Pese a que los pasos que ha dado en los últimos años, concretamente a partir de 2011, han estado marcados por la discreción y el hermetismo, pues decidió alejarse de la esfera pública, ya se conocía el empeoramiento de su salud. Fue con motivo de su último cumpleaños, el pasado mes de octubre, cuando su hijo confesaba en una popular revista que la que fuera pionera en dar el salto a Hollywood ya no le reconocía. En aquel momento hizo alusión a lo "complicado" que estaba siendo sobrellevar la enfermedad, aunque se encontraba "estable dentro de su situación", que siempre ha gozado del amparo, atención y cuidados de grandes profesionales médicos. Ahora los seres queridos y el círculo más íntimo de Carmen, especialmente su hijo, la arropan sin descanso y dan lo mejor de sí mismos para que esta coyuntura sea lo menos dolorosa posible para ella.

