El actor John Goodman ya no es como le recuerdas: así es su espectacular transformación física

A finales de los ochenta la serie Roseanne conquistó el corazón de la audiencia con las ocurrencias de una familia que lidiaba con los problemas cotidianos del día a día. Aparecía en ella el actor John Goodman, 71 años, que entonces tenía el robusto aspecto físico que le caracterizó en los años noventa y principios de los 2000. Fue en 2007 cuando en su vida hubo un punto de inflexión que le animó a cambiar sus hábitos: pasó por una clínica de desintoxicación para tratar su adicción al alcohol y se puso en manos de un entrenador personal para transformarse. ¡Y menuda transformación! “Llevaba 30 años con una enfermedad que estaba pasando factura a todas las personas a mi alrededor, y había llegado a un punto en que, cada vez que bebía, me sentía más débil. Era una cuestión de vida o muerte. Tenía que parar” reconoció sobre su abuso de la bebida en 2012 (en The Guardian).

Entrenamiento, una manera de alimentarse más consciente y consejos personalizados para “vivir mejor”, ese es su objetivo como aseguró en la revista People. Y parece que han dado sus frutos pues de pesar unos 180 kilos, se ha quedado en la mitad. Por eso quienes le recuerden de sus series o películas quizá casi no le reconocieran estos días en el festival de cine de Montecarlo, en Mónaco, donde ha ejercido de presidente del jurado. El secreto ha sido la constancia y la seguridad de que no quería volver al momento del que partió.

Como contó a la revista People, ya no toma azúcar y ha optado por una dieta mediterránea basada en pescado, frutos secos, aceite de oliva, verduras y frutas. No solo se trata de perder peso sino de mantenerse, por lo que el factor psicológico es también muy importante. “Se trata de una mezcla de autocontrol y saber que no necesitas muchos de tus antojos”. La combinación ha resultado ganadora hasta el punto que se puede ver en las imágenes, donde Goodman aparece mucho más delgado aunque sin perder esa expresión bondadosa que encantó a los espectadores. El cambio no ha sido no obstante únicamente físico pues apuntó que al abandonar sus adicciones también cambió su temperamento y estado de ánimo.

John Goodman es conocido por sus papeles en películas como El gran Lebowski, Los picapiedra, El vuelo, Cars y El bar Coyote, entre muchas otras. Está casado con Annabeth Hartzog, que en ocasiones le acompaña en algunos estrenos y alfombras rojas, y tienen una hija Molly Evangeline, con quien por ejemplo acudió a la colocación de su estrella en el paseo de la fama.