La emotiva (y divertida) llamada de la madre de Belén Esteban a su hija antes de enfrentarse a su último ‘polígrafo’ El programa finalizará su emisión el próximo 7 de julio, pero la colaboradora no regresará más

Faltan pocos días para que finalicen las emisiones de Sálvame y del Deluxe en Telecinco. Es por esto que los colaboradores están aprovechando sus apariciones para despedirse con un agradecimiento o haciendo dedicatorias a personas importantes. Este ha sido el caso de Belén Esteban, que en su último polideluxe ha querido tener un gesto con alguien muy especial para ella, su madre María del Carmen Menéndez.

Nada más comenzar el programa, y antes de responder a todas las preguntas del polígrafo, la tertuliana de Paracuellos ha llamado a su madre para mandarle un mensaje de lo más emotivo. "Te quiero agradecer la paciencia que has tenido conmigo estos años, lo que te has tenido que tragar y nunca has hablado de mí", comenzaba diciendo una Belén Esteban emocionada.

Con la voz rota y los ojos vidriosos, ha continuado abriéndose en canal y le ha preguntado lo siguiente, "¿para ti, qué es Sálvame?". La madre de la colaboradora no ha dudado en contestar: "Doy las gracias a La Fábrica de la Tele por estos catorce años que nos han tenido pegados a la televisión", respondía agradecida. "Quiero dar las gracias en mi nombre, de mis amigas y las personas mayores a La Fábrica de la Tele", continuaba.

María del Carmen ha explicado que la paran por la calle para preguntarle el motivo de que cancelen el programa y que ella no les dice otra cosa que, "no lo sé, no sé nada". Además, la madre de Belén Esteban ha aprovechado a mandar unas bonitas palabras a todos los colaboradores. Al ser preguntada por su hija sobre lo que va a hacer ahora por las tardes, María del Carmen ha respondido muy sincera que "seguir viendo Sálvame".

Antes de despedirse madre e hija han emocionado a los allí presentes con unas últimas palabras: "Siempre estoy orgullosa de mi hija", sentenciaba la madre de Belén. Una dedicatoria a lo que la ganadora de GH VIP contestaba con cariño, "te quiero mucho, y mis hermanos me van a matar, pero es que durante estos años que has escuchado cosas malas, estos minutos te los quería dedicar".

Durante el polígrafo, la propia Belén Esteban ha tenido que desvelar que Anabel Pantoja está de nuevo enamorada. Al ser preguntada por su gran amiga, acerca de si le había sido infiel a Yulen Pereira, la colaboradora ha negado rotundamente que eso ocurriese, lo que el detector de mentiras determinaba que decía la verdad. Instantes después, la mujer de Miguel Marcos ha asegurado que su amiga está "feliz" y ha confirmado que Anabel está manteniendo una relación sentimental con el fisioterapeuta cordobés -con el que se le ha relacionado últimamente-, David Rodríguez.

Antes de finalizar su paso por el espacio, Belén Esteban ha querido hacer un agradecimiento extenso hacia todas las personas con las que había trabajado durante estos 14 años de programa. Sobre todo ha habido una muy importante para ella, Jorge Javier Vázquez, al que le ha dedicado un apartado muy especial: "Te echo de menos, mucho. Me he matado contigo, hemos tenido mogollón de movidas, cuando la tuvimos en pandemia no habría vuelto, te quiero dar las gracias, y decirte gracias por llevar este programa como lo has llevado", decía.

La colaboradora le ha halagado diciendo que, para ella, "ha sido el mejor presentador de Mediaset de España". "Quiero que sepa todo el mundo que todos hemos ganado dinero, más los que se ven, que los que no se ven, pero nos hemos dejado la vida y nos la volveríamos a dejar", continuaba expresando. Y terminaba con unas contundentes palabras: "No nos van a olvidar. Acuérdense de esta frase, no nos van a olvidar, porque seguiremos", sentenciaba.