Jenna Ortega ('Miércoles') habla entre lágrimas de la presión que sufre tras saltar a la popularidad

Jenna Ortega está atrevando por su mejor momento profesional tras la repercusión mundial que ha tenido su papel como Miércoles Addams. La aclamada serie de Tim Burton para Netflix ha sido un inmenso trampolín a la fama para la intérprete, de 20 años. Pero alcanzar el reconocimiento internacional no ha sido, ni está siendo, un camino de rosas. Y así lo ha expuesto en su reciente visita al espacio Actors on Actors de la revista Variety donde, mientras compartía charla con la actriz Elle Fanning, no ha podido contener el llanto al referirse a cómo vive la exposición pública y la presión a través de las redes.

¿Vuelve 'Gossip Girl? Te contamos qué ha sido del reparto original de la exitosa serie

VER GALERÍA

Las claves del éxito de 'El silencio', la serie más vista de Netflix protagonizada por Arón Piper

Jenna ha reconocido que "hubo un cambio en mi vida muy obvio" a los tres días de que se estrenara Miércoles y su perfil se llenó de seguidores. La protagonista de You ha explicado que ha llegado a perder papeles por no tener suficiente nombre o presencia en redes sociales, aunque hubiera hecho una buena audición, y también ha hablado sobre el peligro que estas herramientas suponen para jóvenes como ella y el peso que pueden tener sobre ellos.

VER GALERÍA

"Las redes sociales son un juego de comparación. Influyen en la mentalidad de grupo. Son muy manipuladoras", ha asegurado Jenna. La protagonista de X ha confesado también que, después de Miércoles, "me pongo muy nerviosa con la idea de publicar o incluso decir algo en redes sociales o ser yo misma" ya que siente miedo a ser malinterpretada.

La intérprete de Scream ha reconocido que "debido a que, naturalmente, tiendo a ser sarcástica o seca, es muy fácil para mí meterme en problemas". Jenna quiere que la gente pueda conocer a las personas que se ponen delante de una cámara para que "se den cuenta de que nunca se debe poner a nadie en un pedestal".

VER GALERÍA

La joven artista ha continuado su sincera intervención con la voz quebrada afirmando que "cuanto más me he expuesto al mundo, la gente más y más se ha aprovechado de eso. Ven tu vulnerabilidad y la retuercen de una manera que no siempre esperas", ha explicado rompiendo a llorar.

Sin poder contener las lágrimas, la joven actriz trataba de disculparse asegurando que "es tan extraño. Lo siento, no quise hacer esto". A la protagonista de The Fallaout le resulta muy difícil encontrar el equilibrio y se pregunta: "¿cómo puedes ser honesto sin poner en peligro tu propia salud mental y tu seguridad?", ya que considera que "es muy fácil sentirse fuera de control".

VER GALERÍA

Pese a que se ha llevado algún que otro disgusto por este tema, Jenna sigue teniendo esperanza y asegura que "todavía tengo este impulso tan intenso de ser humana, honesta y auténtica. Otra cosa sobre esta industria es que te pones frente a una cámara y la gente quiere que seas otra cosa que no eres y se siente asqueroso. Y no quiero sentirme asquerosa. Prefiero que la gente me vea llorar y hacer lo que sea, que ser algo que no soy", ha aseverado rotundamente.

VER GALERÍA

Menos amor y más terror en la segunda temporada de Miércoles

Además de mostrarse a corazón abierto, Jenna ha avanzado también algunos detalles de la esperada segunda temporada de Miércoles, en la que, además de protagonista, es productora. De este modo, podrá poner en práctica todas las ideas que tuvo durante la grabación de la primera entrega y que le llevaron a tener varios desencuentros con los guionistas por no estar de acuerdo con algunos aspectos relacionados con su personaje.

VER GALERÍA

"Hemos decidido apoyarnos un poco más en el lado terrorífico de la serie. Como es tan ligera, una serie así con vampiros, hombres y superpoderes... no puedes tomártela demasiado en serio", ha desvelado. Hace unos meses ya dejaba ver sus intenciones cuando comentaba que algunos elementos de la trama, como el triángulo amoroso entre Tyler Galpin (Hunter Doohan) y Xavier Thorpe (Percy Hynes White), "no tenían ningún sentido" para su personaje, por lo que ahora ha confirmado que "nos vamos a deshacer de cualquier interés romántico para Miércoles, lo cual es realmente genial".

VER GALERÍA

Con respecto a su paso a productora en la serie, Jenna lo ve como "una progresión natural" como consecuencia del ambiente laboral que hubo en la primera temporada puesto que "ya habíamos barajado muchas ideas, y yo soy una persona muy práctica. Quiero saber qué está pasando".

Pero si hay una cosa que tiene clara es que "con un personaje como Miércoles, tan querido y tan legendario, no quería equivocarme. Así que intento tener tantas conversaciones como sea posible, en el plató, con los guionistas y con Tim Burton. Nos reuníamos todos y decidíamos: 'Vale, ¿qué funciona y qué no?' Naturalmente ya era un proceso muy colaborativo".

VER GALERÍA

Jenna ha desvelado sus inquietudes asegurando que siente mucho interés por todos los elementos de la serie y que quería participar en su decisión. "Tengo mucha curiosidad. Quiero ver los trajes, los nuevos personajes que van a llegar, los guiones y, además, tuvieron la amabilidad de dejarme ponerme el sombrero de productora", ha reconocido emocionada.

VER GALERÍA

Para la protagonista de Entre hermanos meterse en la piel de la joven Addams ha sido importante ya que "alguien como Miércoles me obligó a salir de mi caparazón en este sentido", ha dicho. Añadiendo que "al ser una mujer joven en la industria, a veces la gente no te toma tan en serio o no está tan abierta a las conversaciones. Te conviertes en una marioneta".

VER GALERÍA

Ella misma es consciente de que, en muchos trabajos, los actores no son más que marionetas al servicio de otras personas, pero también que "las mejores experiencias que he tenido, los trabajos de los que estoy más orgullosa, siempre han sido aquellos en los que me siento escuchada", ha finalizado.