Las duras críticas de Jenna Ortega sobre el guion de 'Miércoles': "Había escenas que no tenían ningún sentido" La joven actriz ha desvelado que no hubo ningún día que se volviera feliz a su casa tras el rodaje de la serie

Es un hecho que Jenna Ortega ha despegado su carrera profesional gracias a su papel protagonista de Miércoles, la hija más perturbadora de la icónica Morticia y Gómez Addams. Eso sí, lo que no se esperaba ninguno de sus seguidores, es que cinco meses después de su estreno, la actriz haya confesado durante una entrevista en el programa de Shepard que no se encuentra del todo satisfecha por su trabajo: "No hubo ninguna escena en la que me fuera a casa y dijera: 'Vale, debería estar bien". Unas declaraciones que han revolucionado a todos sus seguidores. Ahora, a la espera de saber con qué nuevo misterio nos sorprende el colegio de Nevermore en la segunda temporada de este fenómeno, su joven protagonista ha desvelado que se empeñó en cambiar algunas frases de la protagonista para que fueran más auténticas.

La ficción inspirada en la familia más terrorífica, alcanzó grandes cotas de popularidad gracias al carisma que la actriz inyectó en su personaje. Así lo ha contado ella misma en el podcast Armchair Expert With Dax Shepard. Durante la entrevista, Jenna ha contado que está muy agradecida por la fama que la serie le ha otorgado, eso sí, ha confesado que no está muy satisfecha con el trabajo realizado: "No es mi momento de mayor orgullo". E incluso ha admitido que cuando leyó el guion no sabía el tono que tenía que usar ni para qué público iba a ir dirigida la trama: "Cuando leí toda la serie, me di cuenta de que era para un público más joven. Pensé que iba a ser mucho más oscura. No lo era... No sabía cuál era el tono, ni cómo sonaría la música".

La artista californiana ha desvelado que incluso ella misma hizo varios cambios de guion porque no le gustaba lo que estaba leyendo: "Hubo momentos en el rodaje donde incluso me volví poco profesional, en el sentido de que comencé a cambiar líneas y frases que no me convencían" e incluso cuenta que nunca se había enfadado tanto durante un set de rodaje: "Nunca he tenido que intervenir en un set tanto como en Miércoles porque es muy fácil caer en los estereotipos de ficción adolescente, sobre todo en este tipo de series. Luego tenía que sentarme con los guionistas y ellos decían: 'Espera, ¿Qué ha pasado con la escena?'. Y yo tenía que ir y explicar por qué no podía ir a hacer ciertas cosas".

Otro tema interesante es la famosa escena del baile que acabó siendo la más exitosa de toda la serie. Al principio, se suponía que iba a ser un flash mob en el que ella iba a empezar a bailar y todo los demás actores se sumaría a ella. Una situación que Jenna decidió vetar: "¿Por qué iba a estar de acuerdo con eso?. Les dije a los guionistas: 'O lo cortas o haces que Miércoles noquee a alguien, y ya está'. Para la joven no era lógico que la tétrica Miércoles bailase con todos los compañeros. A esto hay que sumarle que no permitió que un coreógrafo le marcase los pasos, sino que ella misma decidió cómo iba a bailar en el cuarto episodio. El resultado fue maravilloso ya que tras su estreno, sus pasos se hicieron virales y todos los usuarios de las redes imitaron su coreografía volviéndose viral.

Jenna Ortega se encuentra volcada en la promoción de su nueva película, la sexta entrega de la saga Scream. Eso sí, repetirá el papel protagonista de la serie en la segunda temporada de Miércoles que ya ha confirmado Netflix. La joven actriz también ha aparecido recientemente en un vídeo promocional del programa estadounidense Saturday Night Live, emulando el popular baile que le ha lanzado, orgullosamente o no, al estrellato.

