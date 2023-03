Jenna Ortega arriesga y gana con un minivestido-esmoquin desestructurado

No cabe duda de que Jenna Ortega es uno de los personajes del momento. A sus 20 años, esta actriz californiana ha participado en series internacionales tan populares como You, Jane the virgin o, más recientemente, Miércoles, ficción en la que interpreta a la famosa hija de la familia Addams y gracias a la que su nombre ha sonado alrededor de todo el planeta. Sin embargo, no solo su interpretación ha conseguido llamar su atención, sino que sus estilismos sobre la alfombra roja, siempre cuidados hasta el último detalle y fieles a las últimas tendencias, han conseguido coronarla también como icono de moda Y2K.

Aunque poco a poco se aleja de la estética gótica de Miércoles Addams, a la que recurrió especialmente durante la época promocional de la serie a modo de guiño a su personaje, el negro sigue siendo su color fetiche y siempre busca darle una vuelta de tuerca a sus estilismos, como hizo anoche en la presentación de la película Scream VI en Nueva York. Siguiendo los pasos del arriesgado 'esmoquin desestructurado' que llevaron a juego Kourtney Kardashian y Travis Barker en la última Gala MET, Jenna ha optado por un minivestido inspirado en ese tipo de look masculino pero reinventado para ser totalmente sexy y sofisticado.

La reinvención de un look clásico

La actriz se ha decantado por un rompedor diseño que simula estar compuesto por una camisa blanca larga a la que le falta la zona superior y cuenta con escote recto y una gran abertura frontal. Sobre ella, lleva una chaqueta de esmoquin que cae sobre los hombros como si se la estuviera quitando, dejando los hombros al descubierto y consiguiendo un efecto totalmente diferente y llamativo. El look en cuestión está firmado por Jean Paul Gaultier y forma parte de su colección Alta Costura otoño/invierno 2022.

Aunque sobre la pasarela se presentó combinado con unas botas militares blancas de plataforma XL, Jenna ha preferido aportar un aire más elegante, ideal para un estreno de cine, al sumarle unas sandalias negras de pulsera al tobillo y taconazo fino. Ha completado con una gargantilla de diamantes en forma de corazón y ha aportado la nota de color mediante el labial rojo.