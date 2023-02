Jenna Ortega y su guiño a Miércoles Addams en los SAG Awards

Mientras esperamos la gala de los Oscars, que se celebrarán en el Teatro Dolby de Los Ángeles el próximo 12 de marzo, la industria del cine sigue con el resto de galardones que preceden a la estatuilla dorada y, si durante los últimos días Berlín se ha convertido en el centro del séptimo arte gracias a su Festival de Cine, ahora le ha tocado el turno a los Premios del Sindicato de Actores o lo que es lo mismo, los SAG Awards. El hotel de lujo Fairmont Century Plaza, en Los Angeles, desplegó anoche su gran alfombra roja por la que vimos pasar a muchas de las estrellas que no se quisieron perder la gran velada en la que se daban a conocer las mejores interpretaciones del cine y televisión. Sin duda, una cita muy especial para todos y más si cabe para una de las actrices del momento, Jenna Ortega, quien estaba nominada por primera vez en la categoría de Mejor actriz de comedia en series.

Lily James y Jenna Ortega reinventan la tendencia del escote en el abdomen con detalles cruzados

La actriz que se dio a conocer cuando era tan solo una niña gracias a Disney, ha sabido cómo labrarse una carrera después de ser todo un icono infantil, y lo ha hecho con Miércoles, un papel que le está dando muchas alegrías en forma de nominación (en los Globos de Oro y ahora en los SAG Awards). Por eso, Jenna Ortega no dudó a la hora de escoger el look con el que deslumbrar sobre la red carpet: un vestidazo negro de cuero y de corte asimétrico, con cola y gran abertura, que tenía como detalle un cinturón con broche dorado y un escote en "V" con pico en uno de los lados.

Jenna Ortega se marca un 'Kate Moss' con un vestido-capucha en su escapada sorpresa a París

La intérprete volvió a contar con Enrique Meléndez para crear un estilismo increíble inspirado en el personaje que le ha hecho mundialmente famosa, y por eso, el Versace de Alta Costura que escogieron, no era un diseño al uso. Se trata de una pieza vintage de la colección de Otoño/invierno de 1994 diseñada por Gianni Versace que adaptaron para la ocasión quitándole el tirante con el que contaba el vestido original lucido por la top de los 90, Christy Turlington. Para completar el look, optó por unos zapatos negros con pulsera y tipo peep toe con plataforma y taconazo. Además, Jenna Ortega lució joyas de Tiffany & Co.

Y como no hay estilismo terminado y que quede bien sin un buen beauty look, la actriz se puso en manos del maquillador Vincent Oquendo, el experto que trabaja con las estrellas más jóvenes de la industria (se encarga también del maquillaje de Lily Collins o Suki Waterhouse), quien optó por dar protagonismo a la mirada gracias a las pestañas, las cuales alargó hasta el infinito y enfatizó con un delineado negro en el párpado superior. Además, aportó un toque de luz gracias a los destellos plateados en la parte inferior del ojo y al iluminador de las mejillas. ¿Su pelo? David Stanwell, su hair stylist, no quiso arriesgar demasiado y se decantó por lo que sabemos que a Jenna le queda de maravilla: unas ondas sutiles y unos mechones a modo flequillo con la raya al lado.