Danny Masterson (Aquellos maravillosos 70) se enfrenta a una pena de más de treinta años de cárcel

Danny Masterson, de 47 años y que saltó a la fama gracias a su papel en la serie de televisión That’s 70s Show (Aquellos maravillosos 70) donde interpretaba a Steven Hyde, acaba de ser condenado por un jurado por dos delitos de violación (se enfrentaba a tres acusaciones pero una de ellas no ha prosperado). Se enfrentaría así a una pena que podría ascender a los 30 años de prisión aunque no se ha hecho público por el momento cuánto tiempo permanecerá en la cárcel, pues de momento no se ha dictado la pena definitiva. Al intérprete le ha sido negada la fianza por lo que tendrá que permanecer interno en prisión hasta la lectura de la pena.

Este es el resultado de un proceso legal que se celebró el pasado otoño y que tuvo que repetirse una segunda ocasión esta primavera. La acusación, que ha reconocido la entereza de las víctimas, explicó que las agresiones ser habían producido en la residencia del actor en Hollywood Hills entre los años 2001 y 2003 y que este había puesto alguna sustancia en la bebida de las agredidas. La pena de cárcel a la que se enfrenta se podría saber el próximo mes de agosto. El actor siempre ha defendido su inocencia.

El actor Danny Masterson fue uno de los componentes del reparto de Aquellos maravillosos 70, serie en la que se conocieron Ashton Kutcher y Mila Kunis. Junto a ellos, también participaron en la ficción Wilmer Valderrama y Laura Prepon. El intérprete encarnó a Steven Hyde en la citada comedia. Actuó en otros títulos como Roseanne (fue Jimmy Girvin) y Cybill (era Justin). Ha participado en diversos programas de televisión y también ha sido DJ con el nombre de Mom Jeans.

Masterson comenzó su relación con su mujer, la actriz y modelo Bijou Phillips en torno a 2005. Se comprometieron en 2009 y se casaron en 2011. Durante la lectura del veredicto, se pudo ver a Bijou, que no se separó de su marido en todo el proceso, muy afectada por lo ocurrido.