De su historia de amor con Lorena a la devoción por sus niños: así es la familia de Manu Sánchez

El humorista Manu Sánchez ha anunciado que padece cáncer germinal testicular, un doloroso revés en su salud al que reconoce tener miedo, pero que afronta con optimismo, espíritu y de la mano de los excelentes profesionales del Hospital Universitario Virgen del Rocío. A sus 37 años, el intérprete sevillano tendrá que someterse a un total de doce sesiones semanales de quimioterapia, de las cuales ya ha superado tres. Pese a que es consciente de que el proceso será arduo, sabe que tiene de su lado al que es, para él, su motor, el pilar fundamental de su vida y la auténtica razón de su felicidad: su familia.

Más allá de la aclamada y longeva trayectoria profesional de Manu, que lleva más de dos décadas cosechando éxitos en la pequeña pantalla, en la radio y sobre las tablas de los teatros, el televisivo natural de Dos Hermanas puede presumir de haber formado un precioso hogar. Junto a su adorada pareja, Lorena, con la que comparte apellido además de otras muchas pasiones, objetivos y rasgos personales, ha construido lo que él describe como "la mayor felicidad" y su máxima fortuna: una preciosa historia de amor fruto de la cual han nacido sus dos bendiciones, sus hijos Manuel y Leonor.

"No habrá nunca mejor regalo que el poder formar esta hermosa, loca, extraordinaria, genial y familia nuestra, contigo", escribió con motivo del Día de la Madre, unas palabras que dedicó a la que es, bajo su punto de vista, "la súpermami más poderosa del universo" y la mujer de su vida.

La relación sentimental del sevillano y la gaditana, que tiene tres años menos que el cómico y se dedica profesionalmente al sector de la nutrición, comenzó hace más de seis años. Sus caminos se cruzaron en Canal Sur, donde él trabajaba y ella formaba parte del elenco de concursantes de Objetivo Chimborazo, un reality show de aventuras. Desde entonces, su romance les hizo crecer en todos los sentidos, convertirse en el tándem perfecto y, algo más de dos años después de apostarlo todo el uno por el otro, trajeron al mundo a Manuel, que nació en enero de 2019 para colmar de alegría a la feliz pareja.

En la divertida y ocurrente línea que define el carácter y la personalidad del humorista, el orgulloso padre puso nombre al clan que habían creado: "la sanchísima trinidad", en honor al apellido común de los tres miembros. "Ser el papá de este brillante y cariñosísimo señor me convierte en el tipo más afortunado y feliz del universo. Te amo. Te adoro, hijo mío. No se me ocurre mayor lujo ni mejor reto que el de educar, cuidar, acompañar, guiar y, sobre todo, con él", expresó recientemente.

La paternidad dio un giro absoluto a la forma que Manu tenía de ver la vida. Descubrió un sentimiento "real, intenso e incondicional" que le ofrecía una perspectiva diferente a la par que emocionante. Un desafío personal que le ha permitido superarse a sí mismo y que ha vuelto a experimentar con la reciente llegada de la benjamina de la casa, Leonor, que nació en el mismo hospital en el que ahora Manu encara con voluntad el proceso de curación. La pequeña vino al mundo el día posterior a que el andaluz recibiera el diagnóstico de su afección, una noticia que recibió con evidente alegría. "Su llegada fue un momento inolvidable, lleno de paz y felicidad", confesó Lorena sobre el bebé de un mes, que tuvo un peso de 3,070 kilogramos y una altura de 49,5 centímetros.

Agradecido siempre a su público por hacer posible su sueño artístico, viajero y lector empedernido, creyente y fiel de la Hermandad de la Oración en el Huerto de Dos Hermanas, familiar, amante de su tierra natal, del Sur en general y de la música flamenca, bético de corazón y apasionado del baloncesto por "los valores, recuerdos, principios, filosofía y educación" que le ha ofrecido a lo largo de su vida. Así es Manu, gran amigo de quienes adora, "optimista crónico" y disfrutón por naturaleza.

Feliz con Romarey Ventura y a punto de ser padre de familia numerosa: Jordi Alba más allá del Barça, equipo al que dice adiós

La vida personal de Tina Turner: de sus matrimonios e hijos a la tragedia que marcó su vida