El humorista Manu Sánchez anuncia que padece cáncer un mes después del nacimiento de su hija

Este último martes de mayo es especialmente difícil para Manu Sánchez. Desde el Hospital Universitario Virgen del Rocío, el humorista e intérprete popular por sus papeles en programas como Zapeando o La tarde, aquí y ahora ha anunciado la noticia "que nunca hubiese querido publicar": padece cáncer germinal testicular. Un doloroso revés que le llega a sus 37 años y un mes después del nacimiento de su hija Leonor, que vino al mundo en abril fruto de su historia de amor con con su pareja, Lorena Sánchez, con quien también tuvo a su primogénito, Manuel, de 3 años.

Manu, que acostumbra a derrochar alegría, sentido del humor y entusiasmo allá por donde va, se ha sincerado ante su comunidad de fans, de cerca de 100.000 personas, con quienes ha querido compartir la difícil etapa que atraviesa su salud desde el 19 de abril, cuando recibió el diagnóstico, un día antes del nacimiento de su hija. "Tengo miedo y, sobre todo, tengo un montón de cosas mucho más potentes que el cáncer y que el miedo juntos: tengo ciencia, medicina, esperanza, fuerza, amigos, familia y suerte. Tengo muchísima suerte de tener todo lo que tengo", ha reconocido el sevillano en su perfil social, que había avanzado la noticia unos minutos antes en una entrevista concedida a Canal Sur.

Tal y como ha revelado, ya ha comenzado el tratamiento, un proceso que afronta con optimismo, tenacidad, imponente espíritu y de la mano de los mejores profesionales de la Sanidad pública y del que lleva tres sesiones de quimioterapia realizadas, una por semana, de las doce totales a las que tendrá que someterse. "Me voy a curar", ha afirmado contundente, al tiempo que ha subrayado que ya está en "el camino hacia la curación" porque "no hay otra". Lo ha hecho a través de una instantánea que ha publicado en la que aparece acomodado en un rincón del mencionado centro hospitalario cubriendo su rostro con una mascarilla negra y con una vía introducida en la parte superior de su mano izquierda.

El humorisa natural de Dos Hermanas, que lleva más de dos décadas de aclamada y exitosa trayectoria en la pequeña pantalla, en la radio y subido a las tablas de los teatros, ha comunicado que permanecerá alejado de los focos durante varias semanas, pues ahora es momento de descansar y cuidarse. En la actualidad forma parte del programa Tierra de Talento, un rol en el que será sustituido durante su ausencia por la artista Diana Navarro. "Hemos celebrado muchas cosas juntos, hemos vivido, nos hemos reído y vamos a seguir haciéndolo por mucho tiempo. Pero ahora toca también parar un poquito”, ha comentado durante su intervención en el citado espacio de la televisión andaluza.

Además de su ya conocida faceta profesional, en lo personal Manuel es un hombre enamorado y un gran padre. Tal y como él mismo ha reflexionado, tiene "una vida perfecta que no ha hecho más que empezar", algo de lo que acostumbra a presumir en las fotografías que comparte con frecuencia en su cuenta. Su relación sentimental con Lorena nació hace más de seis años, cuando sus caminos se cruzaron en Canal Sur, donde él trabajaba y ella formaba parte del elenco de concursantes de Objetivo Chimborazo, un reality show de aventuras. Desde entonces, su historia les regaló al pequeño Manuel, su primogénito.

"Ser el papá de este brillante y cariñosísimo señor me convierte en el tipo más afortunado y feliz del universo. Te amo. Te adoro, hijo mío. No se me ocurre mayor lujo ni mejor reto que el de educar, cuidar, acompañar, guiar y, sobre todo, con él", expresó recientemente. Un sentimiento "real, intenso e incondicional" que la feliz pareja amplió con la llegada de Leonor, la benjamina de la casa, que vino al mundo en el mismo hospital en el que ahora Manuel encara el proceso de curación.