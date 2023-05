Aylén Milla, de 'GH VIP 5', anuncia que padece cáncer de mama a los 33 años

Después de varios meses de tratamiento y tras asimilar su diagnóstico "bastante agresivo", Aylén Milla ha anunciado que padece cáncer de mama. Una noticia que ha caído como un jarro de agua fría en su comunidad de admiradores, de más de un millón de personas, con quienes se ha sincerado al hablar de su enfermedad. "Lo guardé en silencio durante muchos meses hasta que yo considerase que estaba fuerte para hacer esto", ha confesado la que fuera concursante de la quinta edición de GH VIP.

La modelo e influencer natural de Buenos Aires, que sopló las velas de su 33 cumpleaños hace solo tres días, nunca olvidará este último jueves de mayo: el día en que reunió el coraje y la fuerza para compartir con sus fans lo duras que han sido las últimas semanas. "Hoy es un día muy importante para mí. Quiero hablar, quiero ayudar, quiero ser yo en mi más pura esencia desde el alma. Pocos me conocen así, no soy ese 10% que dejé ver en un Instagram durante mucho tiempo. Soy mucho más que eso, y hoy quiero abrirles mi corazón. Quiero ser libre. Quiero ser transparente como siempre quise serlo y no me animé muchas veces", comenzaba anunciando en su perfil social para después hacer un directo de 12 minutos de duración en el que ha hablado de los pormenores de su dolencia, la cual sufre desde el mes de enero.

La televisiva que mantuvo una relación sentimental con el mediático italiano Marco Ferri durante cerca de tres años se ha abierto en canal visiblemente emocionada ante sus seguidores cuando ha sentido que era el momento y tras concluir oficialmente sus tratamientos. "Soy Aylén, tengo 33 años y cáncer de mama, comportado como triple negativo, agresivo. Llevo 16 quimioterapias", ha señalado junto a unas imágenes en las que aparece mostrando por primera vez un aspecto muy diferente. "Lo digo con mucho orgullo: no tengo pelo y no me importa. No tengo cejas, ni pestañas, y tampoco me importa. Tengo la cara hinchada, y tampoco me importa. Bajé kilos, subí kilos, pero no me importa", ha agregado, al tiempo que ha subrayado que se ha cansado de lucir pelucas para ocultar el difícil camino que ha transitado y transita.

Con una gran sonrisa dibujada en su rostro y mostrando a cámara su catéter de acceso venoso, Aylén ha relatado que su faceta profesional y su positivismo han sido las claves para encarar este "sube y baja constante". Tal y como ha contado, cree que la vida le ha dado una segunda oportunidad tras poner el broche a sus quimioterapias y poder "seguir en el camino del crecimiento personal": "Quiero utilizar mi posición pública para concienciar", ha puntualizado la maniquí, que no ha abandonado sus compromisos en todo este tiempo.

Aylén, que dice haber aprendido de este bache de salud la importancia de vivir en el presente y tener una mirada optimista, ha agradecido a su comunidad los mensajes de cariño y ha añadido que, de ahora en adelante, desea tener un discurso orientado a "ayudar y empoderar".

Minutos después de hacer pública la noticia, su exnovio, Marco Ferri, ha reaccionado dedicándole un emotivo comentario que evidencia el bonito vínculo que todavía les une pese a haber puesto punto y final a su historia de amor. "Un ejemplo para muchos en lo más importante: cómo tomar hasta los momentos más difíciles de la vida. Enhorabuena y feliz de que hayas compartido tu fuerza. Siempre creí en ti. Te quiero". Unas conmovedoras palabras que se suman a la multitud de mensajes que la modelo argentina ha recibido por parte de otras personalidades como Susana Molina, Daniella Chávez, Noemí Salazar o Luis Mateucci.