De 'Supergarcía' a 'superabuelo': el lado más personal del veterano periodista José María García

Tiene uno de los apellidos más comunes de nuestro país, sin embargo, eso no le impidió convertirse en uno de los mejores periodistas deportivos de nuestro país. Conocido como "Butanito", el comunicador, que cosechó a lo largo de su carrera un ejército de fans, pero también de detractores, ha salido de su “refugio” particular 22 años después de marcharse de la radio sin apenas despedirse, para presentar una serie documental de tres capítulos en Movistar titulado Supergarcía que se estrena hoy mismo. “Me habían hecho propuestas, pero no me convencían” declaraba José María García, del que poco o nada se supo cuando decidió apagar los micrófonos.

- Ariadne Artiles arropa a su suegro, el mítico José María García, en su regreso a los medios

- Ariadne Artiles explica el motivo del 'anonimato' de su pareja, José María García Fraile

Casado con Montserrat Fraile desde 1974, el periodista, que este mes de noviembre cumplirá 80 años, es padre de dos hijos, Luis y José María García Jr. El primero de ellos, lejos de seguir los pasos de su padre en el mundo de la comunicación o decantarse por los deportes, es hoy en día uno de los decoradores más cotizados de nuestro país. Sin pareja conocida alguna, posee su propia empresa, LGF Spaces, especializada principalmente en decoración de interiores.

Sin embargo, la vida del segundo es completamente un misterio ya que se ha preocupado mucho de permanecer en el anonimato. Casado con la modelo canaria Ariadne Artiles es padre de tres hijas Ariadne, de cinco años, y las gemelas María y Julieta, que acaban de cumplir dos, y tal y como contó la propia top en una ocasión trabaja en la empresa familiar. Asentados en Canarias durante los dos últimos años, la pareja regresaba recientemente de nuevo a Madrid para llenar otra vez de alegría el hogar del veterano periodista, quien ahora ejerce de superabuelo.

Y aunque él dice que nació en Madrid "por accidente" y que él debería ser asturiano, José María García vive asentado en un exclusivo piso del centro de Madrid retirado por completo de la vida pública. En 2006 le fue diagnosticado un cáncer linfático, el mismo que se cobró la vida de su gran amigo Paquito Fernández Ochoa, aunque acabó superándolo y recientemente tuvo una importante intervención quirúrgica por unos coágulos de sangre en la cabeza que le hicieron temer por su vida.

En una entrevista concedida a El País, tras diagnosticarle la enfermedad, el periodista aseguraba que su diagnóstico y posterior recuperación le hicieron ver la vida desde otro punto de vista. "Ahora veo la botella medio llena" señalaba José María. "Llevo una vida muy tranquila y aunque la felicidad absoluta no existe, me aproximo" añadía. Y es que actualmente lleva una vida de lo más tranquila y sin sobresaltos, algo bastante extraño para una persona que estuvo más de 40 años en el candelero.

"Todo el mundo deja muchas cosas, lo que pasa es que a mí no me queda mucho tiempo; aunque ojalá me prolongue la vida mucho Dios. Espero, hasta que pueda, seguir en este frente. No profesional, yo no creo que vuelva, porque ahora tienen que trabajar los jóvenes. Yo no me aburro, yo me divierto. Juego al mus con mis amigos, sigo ocupándome de mi equipo de fútbol sala, el Inter Movistar. No echo de menos nada, estoy tranquilo y pacífico. Ahora solo sueño con que a nuestros espectadores les encante el documental" declaraba José María durante la presentación de este nuevo proyecto, que nos hará conocerlo un poquito más.