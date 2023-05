Ariadne Artiles arropa a su suegro, el mítico José María García, en su regreso a los medios

El mítico José María García acaba de estrenar su propio documental, Supergarcía, un proyecto que nació hace ya un año y que por fin va a ver la luz en Movistar Plus+. El primero de los tres episodios que componen la serie llegará a la plataforma el próximo lunes, 29 de mayo. El segundo podrá verse el 5 de junio y el tercero y último el día 12. "No sé si os gustará Supergarcía, yo creo que sí porque han hecho una auténtica maravilla. No hay trampa ni cartón ni en Movistar Plus+ ni en mí. García vuelve. Vuelve... para estos tres episodios", dijo el locutor, el encargado de introducir la radio deportiva de madrugada en España. "Tenemos que seguir luchando. Buscando la especialización y el sentir. Si con esta obra maestra que es 'Supergarcía' consigo arrancar una vocación, bienvenido sea. Antes había periodistas que sentaban las bases de la vocación... En comunicación tienen que haber espectáculo pero como añadido: la parte central debe ser siempre la verdad y la información", manifestó.

Tras 40 años de profesión, García desapareció de las ondas en 2002 sin despedirse de sus oyentes. Ahora, dos décadas después, vuelve a un estudio de radio para contar su historia. El documental incluye voces que recuerdan su apasionante carrera, como sus hijos José María y Luis, más conocido como Lucho, nacidos durante el matrimonio del locutor deportivo con Montserrat Fraile.

Lucho, que es decorador, no quiso perderse la presentación del documental y posó ante los medios. José María, en cambio, evitó aparecer en público. Quien sí lo hizo fue su mujer, la modelo canaria Ariadne Artiles. La top estuvo al lado de su suegro en un momento tan importante para él, demostrando la excelente relación que mantiene con su familia política.

Hace unos meses, con motivo del 79 cumpleaños de García, Ariadne sorprendió a todos sus seguidores con una imagen muy familiar en la que aparecía su suegro abrazando a sus hijas, las gemelas María y Julieta, que ya tienen dos años. "Feliz cumple, abuelo loco", escribió la modelo canaria, demostrando así el profundo amor que las niñas sienten por el periodista deportivo. "Te queremos mucho y somos muy afortunadas de tenerte en nuestras vidas. No hay nadie más generoso, cariñoso, con tanta energía y mejor persona que tú. Que esa energía te acompañe siempre", añadió.

Ariadne comparte su vida desde 2010 con el empresario José María García Fraile, primogénito del locutor deportivo, con quien tiene tres hijas, Ari, que vino al mundo el 31 de diciembre de 2017, y las gemelas María y Julieta, que nacieron el 16 de abril de 2021. La pareja lleva su noviazgo con la máxima discreción, separando muy bien su vida íntima de la exposición que tiene la modelo canaria. En una reciente entrevista concedida a La Vanguardia, la top explicaba el motivo de tanta prudencia. "Cuando alguien no se dedica al medio es lógico que quiera ser lo más anónimo posible. Y es que el anonimato hoy en día es un lujo. Aunque no me quejo porque la gente es muy cariñosa", declaró.