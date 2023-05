La inesperada renuncia de Gustavo Dudamel para poder pasar más tiempo con su familia

Gustavo Dudamel ha anunciado su dimisión como director musical de la Ópera de París. El director, de 42 años, dejará su puesto al término de esta temporada por motivos personales, tal y como ha explicado él mismo en el siguiente comunicado. "Con gran pesar en el corazón, y después de una cuidadosa consideración, anuncio mi renuncia al cargo de director musical de la Ópera de París para poder pasar más tiempo con mi familia", ha comenzado diciendo.

"Fue un privilegio compartir momentos tan hermosos con la Orquesta, los artistas de los Coros y los equipos artísticos de la Ópera de París durante las últimas dos temporadas. Vivimos en una época que, creo, ha cambiado profunda e íntimamente nuestro ser y de ahí saco un mayor aprecio por la vida, y me doy cuenta de cuánto el arte y la música enriquecen mi día a día y el de los que me rodean. No tengo otros planes que estar con mis seres queridos. Les agradezco profundamente su apoyo en mi empeño por crecer y superarme siempre, tanto en mi vida personal como artística, día tras día".

El maestro venezolano comparte su vida con la actriz María Valverde, quien todavía no se ha pronunciado sobre la sorprendente decisión de su marido. La primera pista de la pareja sobre su discreta historia de amor fue una imagen publicada por la intérprete madrileña en abril de 2016 en el Musikverein, uno de los edificios más emblemáticos de Viena, para ver un concierto de Dudamel. Meses después, en febrero de 2017, llegó el enlace. De nuevo la artista compartía una imagen del feliz día en Las Vegas luciendo un precioso anillo en su dedo anular y un mensaje que decía: "La felicidad eres tú".

El matrimonio vive su relación con total naturalidad y hasta ahora habían compaginado a la perfección sus compromisos profesionales con su historia de amor. "Estoy enamoradísimo de María. Estamos muy felices, yo estoy orgullosísimo de ella, es una gran artista y nos compenetramos muy bien y la adoro, la amo. ¿Qué más puedo decir?", declaró hace un tiempo el director de orquesta, asegurando que no le molesta ser conocido como el marido de María Valverde. La actriz, por su parte, confesó que estaba "muy enamorada" de su pareja y, sobre todo, "muy tranquila" a su lado. "Cuando te viene el amor verdadero es la mayor tranquilidad que uno puede sentir", afirmó.

El director de orquesta tiene un hijo, Martin, nacido durante su primer matrimonio con la actriz y bailarina venezolana Eloisa Maturén. El pequeño, que ya tiene 12 años, adora a María, y viceversa. La actriz aseguró en septiembre de 2021, en la presentación de la película Fuimos canciones, que su prioridad no era aumentar la familia. "Tengo un hijastro maravilloso, Martín, al que quiero y la verdad que bueno, lo que tenga que ser…".

Gustavo Dudamel fue nombrado director musical de la Ópera Nacional de París el 16 de abril de 2021. Tenía contrato para seis temporadas, pero ha decidido renunciar a su puesto para pasar más tiempo con su familia. El pasado mes de febrero, asumió la dirección musical y artística de la Filarmónica de Nueva York, aunque no se incorporará a la formación más veterana de EE UU hasta 2026. "Es un sueño estar en un sitio tan emblemático, su pasado impresiona, pero veo también todas las posibilidades que ofrece el futuro, no sólo como institución, como orquesta, sino como factor de identidad de una comunidad y como herramienta de transformación social", dijo en aquel momento.