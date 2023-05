El divertidísimo tutorial de maquillaje de David Beckham que está causando furor, ¡imitando a Victoria!

Loading the player...

David y Victoria Beckham nos han dejado claro en más de una ocasión que en su matrimonio no falta el sentido del humor ni la complicidad. Les encanta hacer planes juntos, ya sea en pareja o con alguno de sus hijos. Les encanta disfrutar del tiempo juntos y compartir sus mejores instantes a través de su perfil social. En esta ocasión, el exfutbolista ha imitado a su mujer haciendo un tutorial de maquillaje. Ha cogido las brochas, los coloretes y las sombras de su mujer y se ha grabado haciendo hasta los mismos gestos que la diseñadora. La ex Spice Girl no ha podido aguantar la risa y lo ha compartido con sus seguidores. ¡Dale al play y no te pierdas ningún detalle!

