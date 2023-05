Conoce a Pablo Ibañez, el discreto novio de Ona Carbonell y padre de sus dos hijos, Kai y Teo La nadadora anunciaba este viernes su retirada y explicaba los motivos: 'Con mi segundo hijo ya no me apetecía tanto estar en el agua'

Este viernes, Ona Carbonell anunciaba su retirada de la natación sincronizada: "Hoy dejo de ser una de las 'niñas' de sincro. Anunciar la retirada me llena de mil emociones, lo hago de forma serena, meditada y agradecida". La deportista catalana cuelga el bañador con el honor de ser la nadadora más laureada de todos los tiempos en los Mundiales, además de tenerdos medallas olímpicas. La familia ha jugado un papel determinante a la hora de tomar la decisión: "Mi cabeza y mi corazón no querían estar ya al mil por mil en el agua sino con la familia. No es justo para el deporte español estar a medias tintas. Con mi segundo hijo ya no me apetecía tanto estar en el agua y es tan duro que o tu pasión está a mil o nada. Vi más cerca la retirada. Es importante saber decir hasta aquí, aunque siempre tienes dudas. La retirada no es fácil. Te jubilas pronto y ahora qué. Hay que cultivar ese 'ahora qué' durante la carrera".

En los últimos años, Ona se ha convertido también en una abanderada en la lucha por la conciliación de la maternidad y el deporte de alta competición. La que fuera ganadora de MasterChef Celebrity tiene dos hijos. Kai va a cumplir 3 años en agosto y el pequeño Teo, a punto de cumplir un añito. La pareja de Ona y padre de sus dos hijos e Pablo Ibañez, un exgimnasta al que ella conoció hace más de una década en el centro de alto rendimiento de Sant Cugat (Barcelona). Dale al play y conoce la preciosa familia de Ona Carbonell.

