Ona Carbonell confiesa los problemas de salud a los que ha tenido que hacer frente en los últimos días

Hace poco más de un mes que Ona Carbonell volvía al trabajo después de la baja de maternidad, tras haber dado a luz a su segundo hijo, Teo, a finales del pasado mes de junio. Desde entonces, y con unas navidades de por medio, la nadadora olímpica ha estado sin parar, compaginando sus actividades profesionales con el cuidado de su bebé. Pero, dentro de esa 'normalidad', la deportista ha vivido momentos bastante difíciles. Y es que, Ona ha confesado que ha tenido que hacer frente a diversos problemas de salud, de los cuales a día de hoy continúa recuperándose de alguno.

Todo parecía marchar sobre ruedas, hasta que la deportista se ha sincerado en su perfil público y ha contado lo que le ha ocurrido en estos últimos días. La campeona de natación sincronizada ha hecho una publicación que ha dejado a muchos seguidores preocupados. Con una imagen en la que aparecía sentada en el sofá, con su pequeño Teo en brazos y con dos bolsas de hielo en la pierna, ella ha contado la "súper caída" que ha tenido, tal y como ella ha calificado en sus historias: "Qué difícil pero qué necesario es parar a veces. Hace unos días volvía con los peques del médico después de unas navidades con muchos virus", comenzaba diciendo la protagonista, desvelando que las fechas navideñas no habían sido tan buenas a nivel de salud como esperaban.

"Llevaba unos días sin parar, muy cansada y con mil cosas en la cabeza, y yendo a coger el tren me caí por las escaleras de la estación. A pesar del dolor solo tenía en mente volver a casa porque tenía que dar de comer a Teo", continuaba, confesando así lo que le había ocurrido. "No quería volver a tener otra mastitis, después de haber pasado por una hacía tres días (la segunda en poco tiempo). No suelo compartir estas cosas, pero al final, son cosas que pasan y está bien contarlas. Por suerte estoy bien. A veces es mejor parar y reconectar", zanjaba, desvelando también que se le había inflamado el tejido mamario, lo que le había producido una mastitis. Las reacciones ante estos diversos problemas de salud no se han hecho esperar, y muchos han sido los que han querido mandar ánimos a la nadadora olímpica.

Ante la preocupación que había causado a sus miles de seguidores, Ona Carbonell ha decidido subir un vídeo para tranquilizarles. En él aparecía en la piscina, con un bañador como atuendo, y animada. La nadadora ha contado de primera mano cómo se encontraba, y las magulladuras que aún tenía después de la caída: "Todavía me duele bastante, de hecho no sé si tendré que ir a hacerme una radiografía", confesaba.

La nadadora continuaba explicando las zonas que aún estaban afectadas, pasando su dedo por los puntos en los que tenía los "moratones". Además, ha asegurado que el pie le sigue doliendo "bastante" y que prefiere que se lo miren por si tiene "algún huesito roto". "La rodilla, que es lo que más miedo me daba, no me duele nada, y el codo sí. Pero el codo creo que es golpe", y finalizaba diciendo que todo estaba "bien", a pesar de sus dolores. Ona Carbonell ya está haciendo vida normal, y prueba de ello ha sido la escapada que ha hecho este viernes noche con su pareja, Pablo Ibáñez, a un sitio "idílico" y sin hijos, según la olímpica.